Žijúci Nostradamus opäť šokuje: Tajomný objekt v slnečnej sústave vraj sleduje ľudstvo!

Athos Salomé (Zdroj: Instagram)

Athos Salomé (38) je označovaný ako „Žijúci Nostradamus.“ Túto prezývku dostal vďaka tomu, že presne predpovedal desiatky svetových udalostí, ako napríklad globálny výpadok Microsoftu, pandémiu koronavírusu a smrť kráľovnej Alžbety II. V súčasnosti tento Brazílčan tvrdí, že našu zemeguľu sleduje mimozemská vesmírna loď maskovaná ako hviezda, informuje Daily Mail.

Obrovský objekt sa približuje rýchlosťou 66 km za sekundu

Obrovský medzihviezdny objekt je oficiálne pomenovaný 3I/ATLAS a rúti sa slnečnou sústavou rýchlosťou 66 km za sekundu. Vedci z observatória Vera C. Rubin pomocou najnovších údajov odhalili aj skutočné rozmery objektu, ktorý dosahuje v priemere približne 11,2 kilometra. Len pre porovnanie: ide o rozmer väčší ako Mount Everest a je to doposiaľ najväčší zaznamenaný medzihviezdny objekt. Teoretický fyzik z Harvardu, Avi Loeb, už skôr naznačil, že by mohlo ísť o mimozemskú vesmírnu loď. Salomé, ktorý v januári predpovedal, že k mimozemskému kontaktu dôjde v roku 2025, nedávno uviedol: „Čelíme veľmi presne naprogramovanej prieskumnej sonde, ktorú vyslali vyššie inteligencie, aby potichu monitorovala pokrok alebo kolaps ľudskej civilizácie.“

Kontakt s mimozemskou civilizáciou predpovedala aj Baba Vanga

Bulharská veštkyňa Baba Vanga, ktorá zomrela v roku 1996, taktiež predpovedala, že Zem tento rok nadviaže kontakt s mimozemským životom, a to počas veľkého športového podujatia. Medzihviezdny návštevník 3I/ATLAS sa tak stal stredobodom kontroverzie, ktorá spája najmodernejšiu fyziku, kozmické stratégie a mimozemský vplyv. Podľa vedcov toto teleso neprejavuje správanie typické pre kométu. Extrémna rýchlosť (od 210 000 do 395 000 km/h) ďaleko presahuje normy a jeho trajektória pôsobí ako keby bola naplánovaná, keďže strategicky preletel okolo Venuše, Marsu a Jupitera tak, ako keby sledoval najvýznamnejšie planéty slnečnej sústavy. Nezávislí astrofyzici vypočítali, že pravdepodobnosť takejto náhodnej trajektórie je menšia než 0,005 %. Salomé tvrdí: „Je to kozmická loď maskovaná ako hviezda. Táto kamufláž je nutná, pretože ešte nie sme dostatočne vyspelí na kontakt. Jeho trajektória je príliš matematicky presná na to, aby bola prirodzená.“

Objekt môže neskôr zmeniť smer

V období medzi 29. a 30. októbrom 2025 sa objekt 3I/ATLAS úplne skryje za Slnko a bude mimo dosahu pozemských sledovacích systémov. Zatiaľ čo pre mnohých to môže byť rutinná udalosť, vedci poukazujú na to, že môže ísť o príležitosť na skrytú akciu. Profesor Loeb sa pýta: „Čo ak práve počas tejto fázy objekt vykonáva niečo, čo nedokážeme zachytiť?“ Salomé pokračuje: „Počas tohto zatmenia je možné, že objekt prekonfiguruje svoju misiu. Môže aktivovať senzory, zmeniť kurz alebo dokonca spustiť prenosy mimo slnečnej sústavy. Toto nie je náhoda, ale koordinovaná akcia.“

Ľudstvo, podľa jeho slov, možno pozoruje len viditeľnú časť oveľa väčšej štruktúry a galaktického monitorovacieho systému. Brazílčan zároveň tvrdí, že takéto zásahy z vesmíru nie sú nové, ale nové je len to, že ich už dokážeme detegovať. „Koľko ďalších sond nás už navštívilo a boli považované za kométy alebo asteroidy? Len teraz si začíname uvedomovať, že sme pozorovaní. Nie z nepriateľstva, ale kvôli analýze. 3I/ATLAS je len začiatok. Vedecká elita ignoruje to, čomu nerozumie. Ale tí, ktorí čítajú staroveké kódy, kabalistické mapy a okultné záznamy, vedia, že už celé tisícročia sme súčasťou pozorovacej matice.“ Otázka podľa neho nespočíva v tom čo chcú, ale čo sme im ukázali. „Možno najväčšie ticho neprichádza z vesmíru, ale z našej neschopnosti pochopiť, že sme už súčasťou niečoho omnoho väčšieho.“

Rýchlosť má byť dôkazom, že ide o riadený objekt

Profesor Loeb v rozhovore pre Daily Mail uviedol, že rýchlosť 3I/ATLAS môže byť dôkazom, že ide o riadený objekt: „Ťažko si predstaviť prirodzený proces, ktorý by spôsobil taký prudký pád do vnútornej slnečnej sústavy rýchlosťou 60 km/s. Alternatívou je, že je cieľavedome navedený technologickým dizajnom.“ Doplnil, že ak je ovládaný inteligentnou civilizáciou, jej motívy môžu byť neškodné alebo nepriateľské. Ak by sa hypotéza potvrdila, dôsledky pre ľudstvo by mohli byť vážne, vrátane potreby obranných opatrení, ktoré však môžu byť zbytočné.

Táto teória vychádza z hypotézy temného lesa, ktorá predpokladá, že iné inteligentné civilizácie by mohli byť nepriateľské a ľudstvo by vnímali ako hrozbu. Loeb už v roku 2021 špekuloval nad možnosťou, že aj prvý zaznamenaný medzihviezdny objekt Oumuamua, mohol byť mimozemskou sondou. Vtedy poukazoval na jeho zvláštny tvar a pohyb, ktorý nebolo možné vysvetliť gravitáciou. V máji bol profesor hlavným rečníkom na kongresovom vypočutí o UFO, kde vyzval na zvýšenie financovania výskumu neidentifikovaných objektov. Tvrdí tiež, že až desať percent kovových fragmentov, ktoré boli nájdené v Tichom oceáne po dopade objektu v roku 2014, obsahuje prvky, ktoré sa nevyskytujú v slnečnej sústave.

Mimozemská loď či iba trosky?

Objekt teda mohol byť mimozemskou loďou alebo jej troskami. Salomé a jeho spoluautori z neziskovej organizácie Initiative for Interstellar Studies, našli tento mesiac ďalšie dôkazy, že 3I/ATLAS nie je obyčajná kométa. Rovnako ako Baba Vanga, aj on predpovedal, že v roku 2025 dôjde počas veľkého športového podujatia ku kontaktu s mimozemšťanmi.

Salomé sa domnieva, že k tomuto objavu prispeje aj vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorý NASA označila za najväčší, najsilnejší a najkomplexnejší teleskop v histórii. „Vďaka nemu môže ľudstvo konečne získať odpoveď na otázku existencie mimozemského života. A vlády, ako tá americká, môžu odtajniť spisy o UFO.“