Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?

Baba Vanga a Nosztradamus
Baba Vanga a Nosztradamus (Zdroj: YouTube/screenshot, profimedia.sk)
MOSKVA - Legendárni veštci Baba Vanga a Nostradamus urobili podobné varovania pre rok 2025. Hovorili o vojne, katastrofách a krutých konfliktoch, ktoré by mohli zmeniť svet – a niektoré udalosti už dnes vyvolávajú obavy v Európe.

Rok 2025 prináša napätie a proroctvá legendárnych veštcov znova vzbudzujú obavy. Baba Vanga, ktorá správne predpovedala smrť princeznej Diany aj pandémiu COVID-19, tvrdila, že tento rok vypukne vojna v Európe, ktorá odštartuje „pád ľudstva“.

Dramatické udalosti tohto roka

„Na jar začne vojna na Východe, ktorá zničí Západ,“ tvrdila Baba Vanga. Podľa jej predpovedí sa ruský prezident stane „pánom sveta“ a Európa sa premení na pustinu, informujú na webovom portále LadBible. Rovnako aj Nostradamus, francúzsky astrológ zo 16. storočia, predpovedal dramatické udalosti pre rok 2025. Písal o narastajúcich konfliktoch v globálnej politike a varoval pred „krutými vojnami“ v Európe a krízou pre Veľkú Britániu.

Situácia sa zdá byť viac než znepokojivá. Rusko a NATO sa stretli prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajinu, Poľsko zostrelilo ruské drony a premiér varoval, že ide o najbližšie ohrozenie otvoreným konfliktom od druhej svetovej vojny. NATO dokonca aktivovalo článok 4, ktorý umožňuje konzultácie pri ohrození bezpečnosti členských štátov. Predpovede týchto legendárnych veštcov teda nie sú len historickými kuriozitami – mnohí sa pýtajú, či to, čo predpovedali, už začína napĺňať. Ľudia po celom svete sledujú správy s napätím a niektorí cítia, že proroctvá sa môžu skutočne naplniť.

Baba Vanga a Nosztradamus
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Ďalšie zo Zoznamu