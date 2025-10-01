Kirgizský prezident žiada trest smrti za trestné činy proti deťom a ženám

BIŠTEK - Kirgizský prezident Sadyr Džaparov nariadil vypracovanie návrhu zákona o obnovení trestu smrti za najzávažnejšie trestné činy proti deťom a ženám. Ide o reakciu na zabitie 17-ročného dievčaťa, ktoré v krajine vyvolalo pobúrenie. Informuje o tom agentúra Reuters.
Navrhovaná legislatíva by podľa prezidentskej administratívy obnovila trest smrti za znásilnenie detí a za znásilnenie žien, po ktorom ich páchateľ zavraždí. Kirgizsko s približne siedmimi miliónmi obyvateľov od roku 2007 dodržiava v súvislosti s trestom smrti moratórium. Jeho prípadné obnovenie by si preto vyžadovalo rozsiahle ústavné a právne zmeny, vysvetľuje Reuters.
V príspevku na Facebooku Džaparovov tlačový tajomník uviedol, že prezident podporuje návrh zákona v reakcii na vraždu dievčaťa, ktoré bolo menované iba ako Aisuluu. Kirgizský líder podľa neho verí, že „zločiny páchané na ženách a deťoch nesmú zostať nepotrestané“. Telo zavraždeného dievčaťa bolo nájdené v sobotu 27. septembra a podozrivého z vraždy kirgizské orgány už zadržali.
Podľa globálneho Indexu žien, mieru a bezpečnosti (WPS) bolo Kirgizsko v predchádzajúcich dvoch rokoch označené za najnebezpečnejšiu krajinu pre ženy v Strednej Ázii. Kirgizská nezávislá mediálna agentúra Kloop informovala, že krajina ročne zaznamená 20 až 30 prípadov vrážd žien na základe pohlavia a medzi rokmi 2010 a 2023 bolo zabitých celkovo 1109 žien.