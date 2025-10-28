Kirgizsko označilo za extrémistické tri médiá kritické voči vláde

BIŠKEK - Kirgizsko označilo za extrémistické tri médiá, ktoré kritizujú vládu a čítanie ich materiálov je tak nezákonné. Podľa správy agentúry AFP to prispieva k zintenzívneniu potláčania slobody prejavu v krajine.
Úpadok demokracie v Kirgizsku
Kirgizsko má úzke vzťahy s Ruskom a Čínou a dlho sa považovalo za najdemokratickejšiu z bývalých sovietskych republík v Strednej Ázii. Od nástupu prezidenta Sadyra Džaparova k moci po revolúcii v roku 2020 však viaceré mimovládne organizácie hlásili zvýšený tlak na médiá a občiansku spoločnosť. Úrady to popierajú.
Súd označil médiá za extrémistické
„Informačné materiály mediálnych projektov Temirov Live, Kloop.kg (Kloop Media) a Ait Ait Dese boli označené za extrémistické,“ rozhodol v pondelok súd v hlavnom meste Biškek. Podľa kirgizského trestného práva je držanie či zdieľanie obsahu „extrémistických“ subjektov možné trestať odňatím slobody. Rozhodnutie nadväzuje na sprísnenie „extrémistickej“ legislatívy, ktorú ľudskoprávne organizácie považujú za ohrozenie slobody prejavu, píše AFP.
Tri postihnuté médiá sa venujú najmä korupcii v krajine a financujú ich prevažne súkromní investori zo Západu. Už od roku 2024 je ich fungovanie obmedzené pre kritiku kirgizských úradov. Ich webové stránky sú blokované, no napriek tomu naďalej publikujú materiály na iných platformách, ako sú Telegram a YouTube. V septembri boli dvaja zamestnanci Kloopu odsúdení na päť rokov väzenia za pokus o podnecovanie masových nepokojov a výtržností, píše AFP.