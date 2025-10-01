Obrovská tragédia: Pri havárii cvičného armádneho lietadla zahynuli dvaja piloti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)
RÍM - Dvaja príslušníci talianskeho vojenského letectva v stredu zahynuli pri havárii cvičného lietadla Leonardo SF-260 počas preletu nad Národným parkom Circeo v blízkosti mesta Sabaudia južne od Ríma. Informuje o tom agentúra ANSA.
Záchranné tímy našli trosky lietadla v plameňoch, telá mŕtvych letcov sa nachádzali na jeho palube. Stroj sa zrútil neďaleko jedného z vchodov do národného parku v lesnatej oblasti, kde sa v čase pádu nenachádzali žiadne iné osoby.