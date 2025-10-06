Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

Dráma v kokpite: Piloti Ryanairu vyhlásili núdzový stav! Lietadlu dochádzalo palivo, TOTO bol dôvod

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/DPA/Soeren Stache)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MANCHESTER - Mal to byť obyčajný let z talianskej Pisy do Glasgowa. Namiesto pokojného pristátia však cestujúci zažili dramatický boj s časom, počasím a ubúdajúcim palivom. Boeing 737-800 spoločnosti Ryanair sa trikrát pokúšal pristáť v Škótsku, no víchrica Amy mu to znemožnila. Keď začalo dochádzať palivo, piloti museli vyhlásiť núdzový stav.

Tri neúspešné pokusy o pristátie

Let z 4. októbra si pasažieri zapamätajú navždy. Prudké búrky, lejaky a vietor, ktoré priniesol silný atlantický front pomenovaný Amy, zasiahli celé západné pobrežie Škótska. Letisko v Glasgowe Prestwick sa premenilo na chaos – turbulencie a nulová viditeľnosť znemožnili akékoľvek pristátie.

Piloti Boeingu sa snažili o tri rôzne priblíženia, no vždy museli manéver prerušiť. Lietadlo bolo následne presmerované do Edinburghu, ale ani tam sa podmienky nezlepšili – hustý dážď a bočný vietor znemožnili bezpečné dosadnutie.

Dochádzalo palivo, vyhlásili núdzový stav

Po hodinách vo vzduchu začal stav palivových nádrží klesať na minimum. Posádka preto vyslala kód 7700, medzinárodný signál leteckého núdzového stavu. Z paluby sa ozvalo oznámenie: „Máme nízku zásobu paliva, zostáva nám posledný pokus o pristátie.“

Dispečeri napokon nasmerovali lietadlo do Manchesteru, kde sa po dramatických minútach pilotom podarilo bezpečne pristáť. Na zemi už čakali záchranné tímy a hasiči, pripravení na najhoršie.

Napätie na palube, úľava po pristátí

„Emócie boli na maxime, každý sa modlil, aby to dobre dopadlo,“ opísal jeden z cestujúcich na sociálnych sieťach. Po úspešnom pristátí zostali pasažieri v lietadle ešte niekoľko minút, kým posádka vykonala štandardné bezpečnostné procedúry. Nikto neutrpel zranenia, hoci mnohí opisovali, že mali pocit, akoby sa ocitli v katastrofickom filme.

Let, ktorý mal trvať niečo cez dve hodiny, sa natiahol o ďalšie dve. Do Glasgowa sa cestujúci napokon dostali až nasledujúce ráno.

Rovnaký osud aj pre vojenské lietadlo

V ten istý deň zažil podobný scenár aj stroj Kráľovských kanadských vzdušných síl, ktorý smeroval z poľského Lublina do Glasgowa. Kvôli búrke Amy musel tiež zmeniť trasu a vyslať núdzový kód 7700. Rovnako skončil v Manchestri.

Leteckí experti pripomínajú, že ide o extrémne zriedkavú situáciu, keď dve úplne odlišné posádky – civilná aj vojenská – v jeden deň bojujú s rovnakým živlom a končia na tom istom letisku.

Viac o téme: PristátieNúdzový stavRyanairManchesterNedostatok palivaBúrka Amy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dráma na letisku: Krídlo
Dráma na letisku: Krídlo jedného lietadla narazilo do druhého, dve osoby utrpeli zranenia
Zahraničné
Obrovská tragédia: Pri havárii
Obrovská tragédia: Pri havárii cvičného armádneho lietadla zahynuli dvaja piloti
Zahraničné
Dráma v lietadle! Sklopené
Dráma v lietadle! Sklopené sedadlo vyvolalo peklo: Kvôli bitke muselo lietadlo núdzovo pristáť
Zaujímavosti
Dráma na letisku: Prečo
Dráma na letisku: Prečo lietadlo slovenskej firmy zišlo z dráhy? O chvíľach hrôzy prehovorila pasažierka
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obnovujeme možnosť cestovať vlakom do Viedne aj z Hlavnej stanice, uviedol minister Jozef Ráž
Obnovujeme možnosť cestovať vlakom do Viedne aj z Hlavnej stanice, uviedol minister Jozef Ráž
Správy
Kontrolný deň v krajskej pneumologickej ambulancii v Detve
Kontrolný deň v krajskej pneumologickej ambulancii v Detve
Správy
Igor Kmeťo priznal všetky HRIECHY: Keby moje deti boli GRÁZLI ako JA, roztrhal by som ich v zuboch!
Igor Kmeťo priznal všetky HRIECHY: Keby moje deti boli GRÁZLI ako JA, roztrhal by som ich v zuboch!
Prominenti

Domáce správy

TEST tvarohových závinov: O
TEST tvarohových závinov: O víťazovi rozhodol jeden dôležitý detail
hashtag.sk
Milan Majerský a Jozef
Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je podľa KDH v súlade s EÚ predpismi
Domáce
FOTO Polícia zaznamenala vodičov, ktorí
Polícia zaznamenala vodičov, ktorí nedodržali maximálnu rýchlosť na diaľniciach
Domáce
Simulovaný požiar v handlovskej nemocnici: Otestovali evakuáciu pacientov aj spoluprácu záchranárov
Simulovaný požiar v handlovskej nemocnici: Otestovali evakuáciu pacientov aj spoluprácu záchranárov
Handlová

Zahraničné

Dráma v kokpite: Piloti
Dráma v kokpite: Piloti Ryanairu vyhlásili núdzový stav! Lietadlu dochádzalo palivo, TOTO bol dôvod
Zahraničné
Pápež obmedzil práva Vatikánskej
Pápež obmedzil práva Vatikánskej banky, čím zrušil reformu svojho predchodcu
Zahraničné
Ilustračné foto
Vo Francúzsku sa začal odvolací proces v kauze hromadného znásilnenia Pelicotovej
Zahraničné
Emmanuel Macron a Bruno
Francúzsky minister obrany Le Maire rezignoval: Macron chce „plán stability“
Zahraničné

Prominenti

VIDEO VNÚTRI! Dua Lipa
Dotieravý fanúšik na koncerte Dua Lipy: Ruka mu skĺzala NEBEZPEČNE NÍZKO... Dostal okamžitú lekciu!
Zahraniční prominenti
Lucy z Farmy SKLAMANÁ
Lucy z Farmy SKLAMANÁ zo svojho EX: Verejne ju VYSMIAL... Toto dospelý chlap neurobí!
Domáci prominenti
FOTO Karina Qayumová
Detská hviezda z Oteckov odhodila tričko: Sledujte to SEXI vysekané bruško!
Domáci prominenti
Ike Turner a Ike
SMRŤ syna Tiny Turner († 83): Zomrel deň po svojich 67. narodeninách!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sexuálne experimenty skončili v
Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady
Zaujímavosti
Zvyknete jesť šalát spolu
Zvyknete jesť šalát spolu s jedlom? CHYBA: Mali by ste ho jesť takto
vysetrenie.sk
Pokojný deň v zábavnom
Pokojný deň v zábavnom parku sa zmenil na HOROR: Návštevníci neverili vlastným očiam! Však to je skutočná mŕtvola
Zaujímavosti
Už dnes večer sa
Už dnes večer sa Mesiac priblíži k Zemi a vytvorí úchvatnú nočnú show: Superspln, aký ste ešte nevideli! Nezmeškajte ho
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!
Už žiadne čakanie na peniaze: Revolúcia v bankách sa už tento týždeň stane realitou!

Šport

VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
MS vo futbale
Cesta pokračuje! Najlepší hokejista súčasnosti podpísal nový šialený kontrakt
Cesta pokračuje! Najlepší hokejista súčasnosti podpísal nový šialený kontrakt
NHL
VIDEO Dominik Greif odmietol prísť na reprezentačný zraz, Calzona povolal hviezdu Slovana
VIDEO Dominik Greif odmietol prísť na reprezentačný zraz, Calzona povolal hviezdu Slovana
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Zlé správy pred dôležitým dvojzápasom: Nenahraditeľná strata pre slovenskú reprezentáciu!
Zlé správy pred dôležitým dvojzápasom: Nenahraditeľná strata pre slovenskú reprezentáciu!
Serie A

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Podnikanie
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Správy
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
General Motors predstavil „lunárny pickup“. Vyzerá ako z iného sveta. Na tomto vozidle budú po Mesiaci jazdiť astronauti programu Artemis.
Technológie
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
Myslíš si, že si zdravý, lebo si chudý? Vedci zistili, že práve tebe hrozí najväčšie riziko smrti
Správy
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
POZOR! Po otvorení tejto správy sa tvoj WhatsApp zmení na zbraň a automaticky rozpošle podvod všetkým tvojim kontaktom
Bezpečnosť

Bývanie

Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť

Pre kutilov

Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Déjà vu v láske: Ako sa prestať cykliť vo vzťahoch s nesprávnymi mužmi a nájsť si konečne toho pravého?
Partnerské vzťahy
Déjà vu v láske: Ako sa prestať cykliť vo vzťahoch s nesprávnymi mužmi a nájsť si konečne toho pravého?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma v kokpite: Piloti
Zahraničné
Dráma v kokpite: Piloti Ryanairu vyhlásili núdzový stav! Lietadlu dochádzalo palivo, TOTO bol dôvod
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Medvedev komentuje incidenty s dronmi: Hlavné je, aby Európania pustili do gatí
ŠKANDÁL v Labouristickej strane:
Zahraničné
ŠKANDÁL v Labouristickej strane: Počas divokej akcie, kde boli aj poslanci, našli na toaletách stopy kokaínu
Dovolenková tragédia v Chorvátsku:
Zahraničné
Dovolenková tragédia v Chorvátsku: Auto vletelo do mora, medzi obeťami je aj bývalý reprezentant

Ďalšie zo Zoznamu