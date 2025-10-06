Dráma v kokpite: Piloti Ryanairu vyhlásili núdzový stav! Lietadlu dochádzalo palivo, TOTO bol dôvod

MANCHESTER - Mal to byť obyčajný let z talianskej Pisy do Glasgowa. Namiesto pokojného pristátia však cestujúci zažili dramatický boj s časom, počasím a ubúdajúcim palivom. Boeing 737-800 spoločnosti Ryanair sa trikrát pokúšal pristáť v Škótsku, no víchrica Amy mu to znemožnila. Keď začalo dochádzať palivo, piloti museli vyhlásiť núdzový stav.
Tri neúspešné pokusy o pristátie
Let z 4. októbra si pasažieri zapamätajú navždy. Prudké búrky, lejaky a vietor, ktoré priniesol silný atlantický front pomenovaný Amy, zasiahli celé západné pobrežie Škótska. Letisko v Glasgowe Prestwick sa premenilo na chaos – turbulencie a nulová viditeľnosť znemožnili akékoľvek pristátie.
Piloti Boeingu sa snažili o tri rôzne priblíženia, no vždy museli manéver prerušiť. Lietadlo bolo následne presmerované do Edinburghu, ale ani tam sa podmienky nezlepšili – hustý dážď a bočný vietor znemožnili bezpečné dosadnutie.
Dochádzalo palivo, vyhlásili núdzový stav
Po hodinách vo vzduchu začal stav palivových nádrží klesať na minimum. Posádka preto vyslala kód 7700, medzinárodný signál leteckého núdzového stavu. Z paluby sa ozvalo oznámenie: „Máme nízku zásobu paliva, zostáva nám posledný pokus o pristátie.“
Dispečeri napokon nasmerovali lietadlo do Manchesteru, kde sa po dramatických minútach pilotom podarilo bezpečne pristáť. Na zemi už čakali záchranné tímy a hasiči, pripravení na najhoršie.
Napätie na palube, úľava po pristátí
„Emócie boli na maxime, každý sa modlil, aby to dobre dopadlo,“ opísal jeden z cestujúcich na sociálnych sieťach. Po úspešnom pristátí zostali pasažieri v lietadle ešte niekoľko minút, kým posádka vykonala štandardné bezpečnostné procedúry. Nikto neutrpel zranenia, hoci mnohí opisovali, že mali pocit, akoby sa ocitli v katastrofickom filme.
Let, ktorý mal trvať niečo cez dve hodiny, sa natiahol o ďalšie dve. Do Glasgowa sa cestujúci napokon dostali až nasledujúce ráno.
Rovnaký osud aj pre vojenské lietadlo
V ten istý deň zažil podobný scenár aj stroj Kráľovských kanadských vzdušných síl, ktorý smeroval z poľského Lublina do Glasgowa. Kvôli búrke Amy musel tiež zmeniť trasu a vyslať núdzový kód 7700. Rovnako skončil v Manchestri.
Leteckí experti pripomínajú, že ide o extrémne zriedkavú situáciu, keď dve úplne odlišné posádky – civilná aj vojenská – v jeden deň bojujú s rovnakým živlom a končia na tom istom letisku.