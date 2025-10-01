Nad kritickou infraštruktúrou v Nemecku spozorovali neznáme drony

KIEL - V nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko minulý týždeň spozorovali neznáme drony v okolí kritickej infraštruktúry. Pre agentúru DPA to potvrdili zdroje oboznámené s problematikou.
Ako prvý napísal o dronoch nad nemeckým územím týždenník Der Spiegel. Podľa jeho informácií ich spozorovali nad elektrárňou, univerzitnou nemocnicou a nad lodenicou Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) v meste Kiel. Agentúra DPA tieto informácie dokázala overiť. Niektoré bezpilotné lietadlá údajne vytvorili formáciu okolo „materského dronu“. Der Spiegel s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že drony špehovali aj nad krajinským parlamentom a rafinériou v meste Heide.
Šlezvicko-Holštajnsko leží na severe Nemecka
Šlezvicko-Holštajnsko leží na severe Nemecka a hraničí s Dánskom, kde za posledné týždne opakovane spozorovali neznáme drony v okolí tamojších letísk. Krajinská ministerka vnútra Sabine Sütterlinová-Waacková sa k incidentom s dronmi vyjadrí podrobnejšie v stredu v miestnom parlamente v Kiele. Sütterlinová-Waacková uviedla, že Šlezvicko-Holštajnsko v súčasnosti posilňuje svoju protidronovú obranu v spolupráci s ďalšími severonemeckými spolkovými krajinami.
Generálny inšpektor Bundeswehru Carsten Breuer uviedol, že plánuje rýchlo nasadiť nové zbraňové systémy na obranu proti dronom. „Jedna vec je jasná - nakoniec budeme pravdepodobne musieť použiť drony proti dronom,“ uviedol.
K incidentom s dronmi v Nemecku došlo po týždňoch napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré vyvolali nedávne narušenia vzdušného priestoru nad Poľskom, Rumunskom a Estónskom. Tieto incidenty v Nemecku vyvolali diskusiu o tom, ako by mali úrady reagovať na spozorovania dronov. Obávajú sa najmä dopadu trosiek do obývaných oblastí po ich prípadnom zostrelení.