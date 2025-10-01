Štát podľa Tarabu s prišiel s efektívnym nástrojom na uzatváranie starých skládok

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o odpadoch, ktorá umožní efektívne uzatvoriť a rekultivovať staré neuzavreté skládky odpadov, pre ktoré Slovensko čelí žalobe Európskej komisie.
Zároveň zabráni špekulatívnym prevodom majetku, ktorým by sa chcel prevádzkovateľ skládky odpadov vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov. Za vládny návrh zákona z dielne envirorezortu hlasovalo 80 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu nová legislatíva zavádza účinný a predvídateľný mechanizmus uzatvárania a rekultivácie starých problémových skládok odpadov, za ktoré podala Európska komisia žaloby na Slovensko.
„Ďakujem poslancom parlamentu, že podporili legislatívu, ktorou nastavujeme jasné mechanizmy a pravidlá, vďaka ktorým získa štát silný nástroj, aby mohol rázne konať pri uzatváraní a rekultivovaní starých skládok bez preukázateľných majiteľov. Je hanba, že predošlé vlády nevymysleli zákonný nástroj, ako podobné prípady efektívne riešiť. Rovnako nechali bezprízorne sa rozmáhať rôzne envirozáťaže a prizerali sa, ako sú prepisované na pofidérne subjekty alebo biele kone, ktoré sa zbavili svojich zákonných povinností voči ochrane životného prostredia. Tieto praktiky dnes končia,“ zdôraznil Taraba.
Nová legislatíva upravuje kľúčové oblasti, ktoré súvisia s prevádzkovaním skládok a sprísnením požiadaviek na účelovú finančnú rezervu. Rovnako zabraňuje špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov prostredníctvom zmeny prevádzkovateľa.
Takáto zmena bude podmienená vydaním súhlasu príslušného orgánu štátnej správy, ktorý tento súhlas vydá ešte predtým, ako dôjde k zmene prevádzkovateľa skládky odpadov a zároveň až po tom, ako overí finančnú stabilitu a odbornú spôsobilosť možného právneho nástupcu pôvodného prevádzkovateľa skládky odpadov.