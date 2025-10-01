Hrôza v Indonézii: Zrútila sa škola! Pod troskami je podľa úradov 91 ľudí

JAKARTA - Indonézske úrady sa domnievajú, že pod troskami školy, ktorá sa v pondelok zrútila na východe indonézskeho ostrova Jáva v meste Sidoarjo, sa nachádza 91 ľudí. Uviedla to dnes agentúra AP. Predtým úrady uvádzali, že nezvestných je 38 osôb. Počet zvýšili na základe vyhodnotenia záznamov o dochádzke a svedectve. Traja ľudia pri nešťastí zomreli.
Na mieste podľa agentúry AP stále pracuje okolo 300 záchranárov, ktorí pátrajú po obetiach v troskách školy. Budova sa zrútila počas popoludňajších modlitieb v pondelok. Pod troskami sa podľa všetkého nachádzajú prevažne chlapci. Záchrannú akciu komplikuje nestabilita trosiek. Úrady sa preto rozhodli nenasadiť ťažkú techniku, ktorá by mohla spôsobiť ďalšie zrútenie.
Úrady zároveň veria, že najmenej šesť ľudí, ktorí zostávajú pod troskami, je stále nažive. Postupne im ale dochádza kyslík, voda a jedlo.
Záchranári sa k nim snažia dostať čo najskôr. Pôvodná budova školy mala dve poschodia, ďalšie dve ale boli postavené bez povolenia. Podľa polície zrejme základy neuniesli novú nadstavbu.