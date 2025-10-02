Pod troskami školy zostali uviaznuté desiatky detí: Zemetrasenie skomplikovalo záchrannú akciu

JAKARTA - Pod troskami školy, ktorá sa v pondelok zrútila v Indonézii, zostáva uväznených 59 ľudí, informovali dnes podľa agentúry AFP miestne záchranné služby. Nešťastie, ktoré zjavne spôsobili dodatočne postavené poschodia, ktoré príliš zaťažili základy konštrukcie, si už vyžiadalo životy piatich ľudí.
Hovorca indonézskeho úradu pre zvládanie katastrof (BNPB) uviedol, že je možné, že niektoré z nezvestných osôb incident prežili, ale neohlásili sa bezpečnostným zložkám. Prvú bilanciu informovali o 38 nezvestných, v stredu ráno sa ale na základe svedectva a záznamov o dochádzke tento počet zvýšil na 91. Stovka ďalších ľudí sa pri incidente zranila, uviedla agentúra AP.
V stredu vyslobodili záchranári z trosiek islamskej školy v meste Sidoarjo na východe ostrova Jáva päť preživších a dve telá, čím sa počet obetí zvýšil na päť. Pátranie sťažilo zemetrasenie, ktoré podľa záchranárov zúžilo manipulačný priestor a zvýšilo riziko poranení ľudí uväznených pod troskami.
Na mieste sú ťažké stroje aj 300 záchranárov, ktorí naďalej pátrajú po zavalených. Podľa AFP boli tiež nasadené bezpilotné lietadlá s termovíziou. Pod troskami sa podľa všetkého nachádzajú prevažne chlapci vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí sa v čase nešťastia modlili. Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a stihli utiecť, napísala AP.
Pôvodná budova školy mala dve poschodia, ďalšie dve poschodia však boli postavené bez povolenia. Jeden z strážcov internátu podľa AFP povedal, že sa budova zrútila, keď robotníci liali betón pre výstavbu ďalšieho poschodia. "Piliere základov nemohli uniesť váhu betónu, čo viedlo k zrúteniu," uviedol predtým hovorca BNPB.