TRAGÉDIA na dovolenke: Turistka sa začala topiť pred očami partnera! Záchranári boli bezmocní

SARDÍNIA – Smrť môže prísť v každom okamihu. Ľudská myseľ však nie je nastavená tak, akoby nám neustále hrozilo nebezpečenstvo. Navyše pocit ohrozenia a obavy strácame v čase, keď nám je dobre. Aj preto sa mnoho tragédii odohráva práve počas dovolenky. Nerozvážnosť a naivita boli zásadné aj pri poľskej turistke, ktorá tragicky zomrela na talianskej Sardínii.
Poľská turistka sa vybrala na ostrov Sardínia s priateľom. Ten netušil, že len pár dní po ubytovaní v hoteli bude vidieť na vlastné oči, ako prichádza o svoju lásku. Poľský web Fakt píše, že turistka (†37) sa v osudný deň 5. októbra išla kúpať do mora napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam.
Ignorovali nepriaznivé počasie
Pri pobreží Buggerru bol v tom čase hlásený silný vietor, ktorý vytváral mohutné vlny. Talianske médiá informujú, že párik si napriek tomu išiel zaplávať. V určitom okamihu ale Poľku odniesli vlny ďalej od pobrežia. Vietor bol tak silný, že turistka nebola schopná vlastnými silami priplávať k brehu. Keď si ju všimli viacerí ľudia na pobreží, začali volať pomoc.
Záchranné zložky prišli na miesto do pár minút. Snažili spraviť všetko, čo bolo v ich silách, ale silný vietor a mohutné vlnobitie im to znemožnili, informuje Unione Sarda. Poľka sa v rozbúrenom mori doslova stratila.
Prúd ju odplavil do vedľajšieho mesta
V tú noc prišla pre priateľa a blízkych zdrvujúca správa. Pátranie po turistke bolo prerušené. Nasledujúci deň sa vyplnili najhoršie obavy. Nehybné telo turistky našli ráno pri brehu susedného mesta Gonnese. S najväčšou pravdepodobnosťou ho tam vyplavilo more. Spozorovala ho helikoptéra pobrežnej stráže Portoscuso.