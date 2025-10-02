Desivé slová ruského profesora: Vyzýva Putina k TOMUTO činu! To by bol koniec

MOSKVA - Z Ruska zaznievajú mrazivé vyjadrenia. Profesor Karaganov hovorí o jadrových zbraniach, propagandista Solovjov zas o bombardovaní britských miest.
„Strašný hriech“ podľa profesora
Sergej Karaganov, bývalý poradca prezidentov Borisa Jeľcina a Vladimira Putina, dnes čestný predseda Rady pre zahraničnú a obrannú politiku, vyriekol mrazivé slová: „Použitie jadrových zbraní, v extrémnych prípadoch, je hrozný hriech. Ale ich nepoužitie a odsúdenie vlastného ľudu a sveta k veľkej vojne je ešte väčší hriech. To je ešte hroznejší hriech,“ citoval ho denník Express.
Podľa Karaganova je čas zanechať ilúzie o tom, že jadrová vojna je nemožná. „Musíme sa vzdať niektorých naivných myšlienok, ktoré vymysleli naši predchodcovia, že k jadrovej vojne by nemalo dôjsť a že ju nikdy nemožno vyhrať,“ vyhlásil.
A pridal aj varovanie: „Musíme sa pripraviť na úder alebo im aspoň dať najavo, že sme pripravení. Nebude to nutne jadrový úder… ale musíme sa pripraviť.“
Solovjov: cieľom sú Oxford a Cambridge
Na rovnakú nôtu hral aj ruský televízny propagandista Vladimir Solovjov. V jeho nočnom programe padli ešte tvrdšie slová: „Treba zbombardovať Oxford a Cambridge, aby sme decimovali britské elity a ich univerzity.“
Podľa neho britská politika nie je v rukách premiérov, ale skrytého establišmentu. „Nemôžeme si vážne myslieť, že tá banda idiotov, ktorí tam skutočne držia moc a predstierajú, že sú premiérmi, je skutočne pri moci,“ povedal.
Do hry vstúpil aj Trump
Do eskalujúcej rétoriky zapadol aj americký prezident Donald Trump. Na svojej sieti Truth Social napísal: „Ukrajina bude schopná získať späť svoju krajinu v jej pôvodnej podobe a kto vie, možno zájde aj ďalej!“ Dodal tiež, že zásadná je finančná pomoc Európy a NATO.
Slová, ktoré zvyšujú napätie
Výroky Karaganova a Solovjova nie sú len prázdne reči. Podľa analytikov zvyšujú napätie, normalizujú predstavu o použití jadra a robia z kompromisov ešte ťažšie riešenie. Čím častejšie sa tieto hrozby objavujú v médiách, tým viac hrozí, že ich niekto vezme vážne.