Šokujúce odhalenie: Putinov priateľ hovorí o sprisahaní! Tajný obchod medzi Trumpom a šéfom Kremľa

MOSKVA - Kremľom podporovaný moderátor Vladimir Solovjov vyhlásil v štátnej televízii, že Moskva sa vraj nemusí obávať – podľa neho už existuje tajná dohoda medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom o budúcnosti Ukrajiny. Washington ani Moskva túto informáciu nepotvrdili.
Solovjov hovorí o „tajnej dohode“
V relácii vysielanej v ruskej štátnej televízii vystúpil Vladimir Solovjov, jeden z najvplyvnejších hlasov kremeľskej propagandy. Tvrdil, že po nedávnych udalostiach môže Rusko „konečne pokojne dýchať“, pretože medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom vraj došlo k nepísanému porozumeniu.
„Po telefonáte medzi prezidentmi USA a Ruska sa situácia úplne zmenila,“ povedal Solovjov s viditeľným uspokojením. „Nemusíme sa ničoho báť – som si istý, že sa dohodli.“
Trump podľa Solovjova ponížil Zelenského
Ruský moderátor venoval veľkú časť vysielania aj stretnutiu Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským vo Washingtone, ktoré sa skončilo bez výsledku. Ukrajina totiž nedostala súhlas na dodávku rakiet Tomahawk, ktoré by jej umožnili zasahovať ciele hlboko na území Ruska.
Solovjov sarkasticky poznamenal, že Zelenskyj bol „najväčším porazeným týždňa“, pretože Trump s ním údajne strávil menej času než s Putinom počas telefonátu. „Všetko sa pokazilo. Pre Zelenského to bol debakel,“ dodal.
Moderátor tiež tvrdil, že plánované (a medzičasom zrušené) osobné stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti je „fackou Európskej únii“, ktorá sa podľa neho stala len divákom geopolitických hier.
„Pozrite sa na jeho činy“
Solovjov svojich hostí vyzval, aby sa nepozerali na vyhlásenia politikov, ale na fakty: „Videli ste, aby Trump uvalil nové sankcie? Alebo dodal Ukrajine ďalšie zbrane? Nie? Tak potom sa pozrite na jeho činy – to je to najdôležitejšie.“
Podľa neho je dôkazom zlepšujúcich sa vzťahov aj výber miesta nasledujúceho summitu. Budapešť je totiž domovom maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý má dlhodobo blízke väzby na Kremeľ. „My máme radi Orbána, Putin ho má rád a Trump tiež,“ žartoval Solovjov.
Putinove podmienky pre ukončenie vojny
Podrobnosti o telefonáte Trumpa a Putina z minulého štvrtka zostávajú nejasné. Podľa viacerých médií však Putin počas rozhovoru žiadal uznanie celej východnej časti Donbasu ako podmienku pre ukončenie vojny.
Kým termín stretnutia v Budapešti ešte nebol zverejnený, zdroje z oboch strán potvrdili, že sa intenzívne pripravuje. Očakáva sa, že by mohlo dôjsť aj k neformálnemu rokovaniu o zastavení bojov, hoci Kyjev už dal najavo, že o „mier výmenou za územie“ záujem nemá.
Propaganda v službách Kremľa
Solovjov svoje vystúpenie ukončil v tradičnom duchu – s iróniou a údermi proti Západu. Spomínal americké protesty No Kings, na ktoré Trump reagoval bizarnými videami generovanými umelou inteligenciou, a dokonca komentoval kravatu ministra obrany Peta Hegsetha, ktorá farbami pripomínala ruskú trikolóru.
Aj tentoraz tak Solovjov využil vysielací čas na to, aby šíril dezinformácie, že Rusko je v ofenzíve nielen na fronte, ale aj v diplomatickej hre – a že Kremeľ už vraj nemusí mať obavy, lebo „dohoda je na stole“.