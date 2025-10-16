MOSKVA - Dlhoročný propagandista Kremľa Vladimir Solovjov prekvapil výnimočne pesimistickým prejavom. Priznal, že ruské útoky na Ukrajinu neprinášajú výsledky, no vzápätí opäť siahol po starých propagandistických frázach.
Ruský televízny moderátor Vladimir Solovjov, dlhoročná tvár kremľovskej propagandy, prekvapil nečakane pochmúrnym tónom. V štátnej televízii priznal, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine stratil ilúzie aj optimizmus a pripustil, že ruské útoky neprinášajú zásadné výsledky.
Nečakaná sebareflexia v štátnej televízii
Solovjov, známy svojimi agresívnymi prejavmi a neochvejnou podporou Kremľa, sa tentoraz ukázal v inom svetle. „Zbavil som sa všetkého optimizmu a všetkých ilúzií,“ povedal počas vysielania, pričom priznal, že Rusko podceňuje realitu vojny a doterajší vývoj vykladá „príliš optimisticky“.
Podľa jeho vlastnej analýzy ruské údery na ukrajinské ciele nemajú zásadný vplyv na dianie na fronte, pretože vojenská výroba Ukrajiny sa už presunula do zahraničia. Takýmto priznaním nepriamo naznačil, že ruská stratégia naráža na svoje limity – čo je vo verejnoprávnom vysielaní výnimočne zriedkavé.
Návrat k starým schémam
Lenže chvíľkovú úprimnosť rýchlo vystriedal starý tón propagandy. Solovjov vzápätí varoval pred údajným „cieľavedomým náborom cudzincov“ do ukrajinských ozbrojených síl – tvrdením, ktoré nemožno nezávisle overiť.
Jeho výroky tak ukázali typický vzorec ruských propagandistov: krátke záblesky reality prekryté starými nepriateľskými vyhláseniami, ktoré majú udržať divákov v duchu permanentnej vojny proti Západu.