MOSKVA - V ruskom štátnom vysielaní opäť zazneli výhražné slová. Propagandista Wladimir Solovjov vyzval na útoky nielen proti Ukrajine, ale aj proti cieľom mimo jej hraníc. V monológu pomenoval mestá, ktoré by podľa neho „prestali existovať“, a dodal: „Odpíšte Poľsko.“
Otvorené hrozby pred miliónmi divákov
Počas šesťminútového vystúpenia v ruskej štátnej televízii Solovjov tvrdil, že Rusko má moc „zlikvidovať“ celú Ukrajinu a že Európa by na to vraj nereagovala. „Pre Európu je jedno, čo sa s Ukrajinou stane,“ vyhlásil a menoval konkrétne mestá, ktoré by podľa neho zanikli: Charkov, Poltava, Mykolajiv, Odesa a Kyjev.
Podľa jeho slov by po týchto metropolách „už nezostalo nič“ a život v nich by sa skončil. Rétorika moderátora, ktorý má priamy prístup k ruskému publiku, vyvolala šok i obavy, kam až môže agresívna propaganda zájsť.
„Odpíšte Poľsko!“ — výzva na útok mimo Ukrajiny
Solovjov sa nezastavil len pri Ukrajine. V priamom prenose vyzval na útoky na všetky miesta, kde sa cvičia ukrajinskí vojaci alebo skladujú zbrane. „Odpíšte Poľsko,“ povedal a dodal, že vojenské zariadenia v týchto oblastiach musia „horieť a vybuchovať“.
Tento výrok smeruje priamo proti infraštruktúre spojenej s podporou Kyjeva, čím Solovjov otvorene naznačil útoky na územie členského štátu NATO.
Odvetné zbrojenie ako hrozba
Ako reakciu na možné dodávky amerických striel Tomahawk Kyjevu propagandista navrhol, aby Moskva poskytla moderné zbrane svojim spojencom. Spomenul Irán, Severnú Kóreu a Venezuelu — a dokonca aj prenos novej ruské hypersonickej rakety Orešnik. Tvrdil, že ide o „spravodlivú odvetu“ voči Západu.
Apokalyptická rétorika namiesto dialógu
Vo svojom prejave Solovjov prirovnal ukrajinské mestá k biblickým Sodome a Gomore a dodal, že civilistov čaká rovnaký osud, ak neodídu. Takéto slová len potvrdzujú extrémnu rétoriku, ktorá sa v ruskom štátnom vysielaní stáva bežnou.
Podľa analytikov sa tým posúva hranica propagandy – z výhradne vnútorného mobilizačného nástroja na otvorené zastrašovanie celej Európy.