MOSKVA - Vplyvný ruský stratég v televízii otvorene hrozil útokmi na európske krajiny, ak budú ďalej podporovať Ukrajinu. Najprv konvenčné zbrane, pri odpovedi vraj aj jadrové. Prečo to označuje za spôsob, ako zabrániť svetovej vojne?
„Prestanú pomáhať Ukrajine, inak príde úder“
Sergej Karaganov, predseda ruskej Rady pre zahraničnú a obrannú politiku, vystúpil v relácii Právo vedieť na stanici TV Centre a vyslal jasné varovanie: ak Európa neustúpi od podpory Kyjeva, Rusko na ňu podľa neho zaútočí. Najskôr bežnými zbraňami, a ak by prišla reakcia, hovorí aj o možnom jadrovom použití. Tvrdil tiež, že Európania by sa mali „opäť začať báť Boha“.
Argument: takto sa vraj predíde tretej svetovej
Karaganov predstavil svoju logiku: tvrdí, že rýchly a tvrdý zásah proti Európe by „zastavil dlhú a vyčerpávajúcu vojnu“ a zabránil tomu, aby konflikt prerástol do globálneho stretu. V jeho ponímaní má Rusko konať preventívne a nestratiť iniciatívu.
Skepsa voči Trumpovi a „Tromf v zálohe“
V diskusii tiež poznamenal, že podľa neho americký prezident Donald Trump Rusku nepomôže dosiahnuť jeho ciele na Ukrajine, a preto je potrebné zmeniť postup. Hovoril o stratégii „vyvolania strachu“ u európskych spojencov USA. Jadrová hrozba, ktorú nazval „tromfovou kartou“, má byť súčasťou tejto hry.
Urážky na adresu európskych lídrov
Európski predstavitelia podľa neho konajú iracionálne a v relácii ich opakovane označil za „imbecilov“. Tvrdí, že si neuvedomujú, aké riziko si na seba berú podporou Ukrajiny.
Kto upozornil na výrok
Na Karaganovove slová upozornil projekt Russian Media Monitor americkej novinárky ukrajinského pôvodu Julie Davisovej, ktorá spolupracuje s denníkom The Daily Beast. Práve tento projekt pravidelne sleduje výroky ruských politikov a komentátorov v televízii.
Podobné hrozby v ruských vysielaniach nie sú nové
V ruských štúdiách zaznievajú podobné vyjadrenia pomerne často. Ako pripomenutie, začiatkom októbra poslanec Štátnej dumy Alexej Žuravljov varoval, že ak Ukrajina dostane strely Tomahawk, Rusko zaútočí na základňu v poľskom Rzeszówe.