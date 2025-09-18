Ministerstvo upozorňuje na zmenu cestovného odporúčania pre Nepál z dôvodu nepokojov

KÁTHMANDU - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vo štvrtok upozornilo na zmenu cestovného odporúčania pre Nepál. Dôvodom sú nedávne masové demonštrácie a násilné strety, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. Podľa MZVEZ je tamojšia situácia momentálne pokojná, no nestabilná pre vnútropolitický vývoj a stále existuje riziko obnovenia nepokojov a protestov.
Protesty v Nepále vypukli 8. septembra v metropole Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz platforiem sociálnych médií. Rýchlo sa z nich stali násilné protivládne a protikorupčné demonštrácie s účasťou desaťtisícov predovšetkým mladých ľudí, ktoré viedli k demisii vlády premiéra Prasáda Šarmu Olího.
Prvý stupeň cestovného odporúčania
Pre Nepál z pohľadu SR po zmene platí prvý stupeň cestovného odporúčania - varovanie, respektíve výstraha. MZVEZ vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku uvádza, že v Nepále boli zrušené zákazy vychádzania, ale stále treba počítať s možnosťou neočakávaných obmedzení pohybu a uzáver v doprave. Opäť otvorené je aj letisko v hlavnom meste Káthmandu. Rezort diplomacie radí občanom SR, aby si pred cestou overili u svojej leteckej spoločnosti, hotela alebo cestovnej kancelárie aktuálne informácie o letoch a doprave na letisko.
Hoci bol zákaz sociálnych médií zrušený, stále sa podľa MZVEZ môžu vyskytnúť pretrvávajúce výpadky služieb vrátane internetu a mobilných dát. Vláda v Káthmandu tiež oznámila, že cestujúci, ktorým vypršali víza k 8. septembru a ktorí nemohli odcestovať, budú môcť opustiť krajinu bez dodatočných poplatkov. Slovákom ministerstvo odporúča zachovávať zvýšenú obozretnosť, vyhýbať sa demonštráciám a hromadným zhromaždeniam, sledovať aktuálne správy a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov. V prípade núdze môžu kontaktovať Honorárny konzulát SR v Nepále alebo medzinárodné operačné krízové centrum.
Nepokoje si podľa vládnych údajov vyžiadali život najmenej 73 ľudí a ďalších približne 200 osôb utrpelo zranenia. Demonštranti zapálili hlavnú budovu parlamentu, zničili vládne budovy aj domovy politikov. Policajti pri zásahu proti nim použili slzotvorný plyn a gumené projektily, podľa ľudskoprávnych organizácií strieľali aj ostrými nábojmi. Z dvoch desiatok väzníc podľa agentúry AFP ušlo zhruba 13.500 trestancov, tretinu z nich odvtedy zadržali alebo sa sami vydali. Po odstúpení Olího vedie dočasnú vládu vymenovanú prezidentom bývalá predsedníčka najvyššieho súdu Sušíla Kárkíová. Vo svojom nedávnom prejave k národu prisľúbila, že jej kabinet pri vykonávaní svojej činnosti zohľadní požiadavky demonštrantov. Voľby sú avizované na marec 2026.