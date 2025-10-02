Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Počas slávnosti v kostole sa zrútilo lešenie: Zomrelo najmenej 30 ľudí, desiatky ďalších utrpeli zranenia

Lešenie nespĺňalo stavebné normy
Lešenie nespĺňalo stavebné normy (Zdroj: X)
TASR

ADDIS ABEBA – Najmenej 30 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia, keď sa v pravoslávnom chráme v Etiópii zrútilo lešenie postavené kvôli rekonštrukčným prácam, oznámili v stredu tamojší predstavitelia, uviedla agentúra DPA.

Podľa miestnych zdrojov v chráme v meste Arerti vo zväzovom štáte Amharsko na severe Etiópie sa v stredu konala pobožnosť na slávnosť Bohorodičky, na ktorú prišli stovky veriacich a pútnikov, aj keď objekt prechádza rekonštrukciou.

Štátna televízia EBC informovala, že približne 50 metrov vysoké múry kostola boli zvnútra obkolesené lešením, ktoré nespĺňalo stavebné normy. Podľa správ sa naň niektorí veriaci vyšplhali, aby mali lepší výhľad, čo spôsobilo zrútenie vratkej drevenej konštrukcie a zasypanie desiatok ľudí.

Záchranné tímy pracovali do neskorých večerných hodín, aby spod trosiek vyslobodili uviaznutých veriacich. Zdravotné a bezpečnostné predpisy v Etiópii, druhej najľudnatejšej krajine Afriky, prakticky neexistujú a nehody na stavbách sú tam bežné.

Lešenie nespĺňalo stavebné normy
