Záhadná smrť mladej ženy v Prahe: Vypadla z 15. poschodia! Polícia pátra po svedkoch

Praha – V nedeľu dopoludnia spadla z 15. poschodia panelového domu mladá žena, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Tragédia otriasla Bajkonurskou ulicou v Prahe. Presné okolnosti jej smrti sú stále nejasné, preto prípad prevzali kriminalisti z prvého oddelenia pražskej polície, špecializovaní na vraždy a závažné násilné trestné činy.
Podľa zistení redakcie CNN Prima NEWS žena nevypadla zo svojho bytu, ale z okna na spoločnej chodbe domu. Svedkovia uvádzajú, že na chodbe nebola sama a ozýval sa tam krik. Polícia momentálne preveruje, či išlo o nešťastnú náhodu, samovraždu alebo či do pádu mohla zasiahnuť iná osoba.
archívne video
Muž, ktorý v dome dlhodobo pracuje ako ostraha, opísal ženu ako problémovú a údajne často pod vplyvom drog. Niektorí susedia tiež špekulujú, že jej pri páde mohol niekto pomôcť. Pražskí kriminalisti teraz žiadajú verejnosť o pomoc. Ak niekto videl posledné okamihy ženy alebo disponuje záznamom z mobilného telefónu či kamery z nedeľného dopoludnia medzi 10:30 a 11:00 v okolí Bajkonurskej 4, mal by sa obrátiť na linku 158.