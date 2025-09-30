Polícia pátra po nebezpečnom Milanovi: Obvinený je z výroby a obchodovania s drogami

BRATISLAVA - Polícia pátra po 53-ročnom Milanovi Chutniakovi, obvinenom v rámci akcie Mediátor z obzvlášť závažného zločinu výroby a obchodovania s drogami. Jeho posledné známe miesto pobytu je Stará Turá v okrese Nové Mesto nad Váhom. Polícia už podala podnet na vydanie príkazu na jeho zatknutie. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Akciu Mediátor uskutočnila Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) 25. a 26. septembra v spolupráci so spoločným vyšetrovacím tímom s Českou republikou a Rakúskom. Dve z obvinených osôb boli okresným súdom vzaté do väzby z dôvodu útekovej a preventívnej väzby.
Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po obvinenom. „Všetky informácie o jeho pobyte alebo pohybe nám môžete ohlásiť prostredníctvom tiesňovej linky 158 alebo na najbližšom útvare PZ,“ spresnila.