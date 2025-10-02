Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Polícia počas kontroly odhalila vodiča pod vplyvom drog: Muž mal zároveň uložený zákaz šoférovať

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
TASR

BRATISLAVA - Bratislavská polícia začiatkom týždňa počas kontroly technického stavu vozidla odhalila vodiča pod vplyvom návykových látok. Muž mal zároveň uložený zákaz viesť motorové vozidlá a bol na neho tiež vydaný príkaz na zatknutie. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Polícia vodiča zastavila, pretože technický stav jeho vozidla javil známky nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke. Muž sa po zastavení pokúsil utiecť, no polícia ho zadržala.

„Vodič bol následne vyzvaný, aby sa podrobil skríningovému orientačnému testu, ktorý preukázal prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu v jeho organizme, čo potvrdilo aj následné vyšetrenie v zdravotníckom zariadení. Lustráciou bolo zistené, že na vodiča je vydaný príkaz na dodanie do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Mestský súd Bratislava I na neho vydal príkaz na zatknutie,“ ozrejmil Pecek. Muž mal zároveň právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do júla 2026.

Muža zadržali

Polícia preto muža zadržala a eskortovala na príslušné policajné oddelenie. Tamojší poverený príslušník následne po vykonaní potrebných úkonov vzniesol obvinenie 38-ročnému Františkovi z Bratislavy. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

„Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav vozidla, bolo vodičovi navyše zadržané osvedčenie o evidencií vozidla, a tiež tabuľky s evidenčným číslom, pričom o ďalšom postupe rozhodne správny orgán,“ dodal Pecek.

