Súkromie odhalené: VIDEO Melania a Donald Trumpovci sa pohádali! Krútenie hlavou aj namierený prst

NEW YORK - Donald Trump a jeho manželka Melania sa po návrate z OSN ocitli v centre pozornosti. Záznam z helikoptéry ukazuje ostrú výmenu názorov prezidentského páru.
Napätá chvíľa na palube
Po návrate z Valného zhromaždenia OSN v New Yorku čakala na Trumpovcov nepríjemná publicita. Na zábere, ktorý zverejnili médiá vrátane denníka Mirror, je prezident USA zachytený, ako počas pristávania vrtuľníka Marine One dvíha prst na svoju manželku, zatiaľ čo Melania nesúhlasne krúti hlavou.
Krátko nato dvojica vystúpila z helikoptéry, chytila sa za ruky a mávala fotografom, no video už medzičasom vzbudilo rozsiahle diskusie. Na sociálnych sieťach sa objavil moment, ktorý pôsobí ako ostrá partnerská výmena názorov.
Problémy v OSN a „trojitá sabotáž“
Podľa správ Trump nebol v najlepšej nálade už počas návštevy OSN. Pri príchode ho pribrzdil zaseknutý eskalátor, k tomu sa pridali technické problémy s čítacím zariadením pri prejave. Prezident situáciu neskôr ironicky označil za „trojitú sabotáž“ a na svojej sieti Truth Social uistil, že s manželkou sú v poriadku.
Incident nápadne pripomenul scénu z mája, keď sa francúzsky prezident Emmanuel Macron stal terčom kamier po tom, čo mu manželka Brigitte uštedrila zaucho počas návštevy Vietnamu. Trump to vtedy komentoval s úsmevom: „Uistite sa, že dvere zostanú zatvorené.“
O vplyve Melanie na prezidenta
Špekulácie sa netýkajú len údajnej hádky. Podľa The Guardian má prvá dáma rastúci vplyv na manželove rozhodnutia. Úradníci v Bielom dome sa tomu vraj už prispôsobujú.
Denník uvádza, že za Trumpovým nedávnym výrokom o hlade Palestínčanov v Gaze stála práve Melania. Rovnako to mala byť ona, kto prezidentovi naznačil, že ruský líder Vladimir Putin nemusí byť úprimný, keď hovorí o mieri na Ukrajine.
Melania sama v rozhovore pre Fox & Friends vyhlásila: „Možno ma niektorí vnímajú len ako manželku prezidenta, ale som nezávislá. Mám vlastné názory. Niekedy s Donaldom nesúhlasím a to je v poriadku. Dávam mu rady a niekedy ma počúva, inokedy nie.“
Napätie či bežná partnerská výmena?
Čo bolo predmetom výmeny názorov na palube Marine One, zostáva nejasné. Biely dom sa k videu zatiaľ nevyjadril. Médiá však pripomínajú, že nie je to prvýkrát, keď sa vzťah Trumpovcov dostal pod drobnohľad kamier.