V USA nastal tzv. shutdown federálnej vlády, prvýkrát od roku 2019

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - V Spojených štátoch o 06.01 h SELČ nastal tzv. shutdown federálnej vlády, prvýkrát od roku 2019. Stalo sa tak po tom, čo v Senáte USA neprešli návrhy, ktoré mohli čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií zabrániť. Vláda v dôsledku nemá v novom fiškálnom roku zaistené prostriedky na pokračovanie činnosti mnohých svojich úradov a agentúr. Výnimku majú tie, ktoré sú považované za nevyhnutné. Informuje o tom agentúra DPA.

Biely dom v utorok večer washingtonského času nariadil federálnym inštitúciám, aby začali s realizáciou svojich plánov na tzv. shutdown. V Senáte USA predtým opäť neprešli návrhy, ktoré mohli čiastočnému zastaveniu financovania vládnych úradov zabrániť. To, že prvý shutdown od roku 2019 nastane, pripustil americký prezident Donald Trump len niekoľkohodín pred vypršaním termínu na dosiahnutie dohody. Senátori však návrhy o pokračujúcom financovaní vlády do 21. novembra odmietli. Potrebných 60 hlasov sa nepodarilo nájsť na schválenie zákona, ktorý Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi schválila 19. septembra. Rovnako neprešiel ani alternatívny návrh demokratov, ktorí v ňom požadovali aj zrušenie nedávnych škrtov v programoch zdravotnej starostlivosti.

Vance obvinil demokratov

Išlo o jednu z posledných príležitostí dosiahnuť kompromis, šance na odvrátenie shutdownu do polnoci sa tak zdajú byť mizivé, uviedla agentúra DPA. Senátori zasadnutie na noc odročili - v stredu dopoludnia miestneho času majú o tých istých návrhoch opäť hlasovať. V nariadení Bieleho domu o realizácii plánov sa okrem iného uvádza, že federálni zamestnanci by sa mali hlásiť do práce na svoju plánovanú pravidelnú službu, aby vykonali činnosti súvisiace so shutdownom. Zároveň sa upozorňuje, že jeho trvanie bude „ťažké predpovedať“.

Americký viceprezident J. D. Vance zo zodpovednosti za situáciu v pondelok obvinil demokratov, keďže si podľa neho stanovili podmienky ohľadne podpory návrhu zákona o krátkodobom rozpočte. V podobnom duchu sa vyjadril líder republikánskej väčšiny v Senáte John Thune, ktorý obvinil demokratov, že berú federálnych zamestnancov ako „rukojemníkov“. Jeho demokratický náprotivok a líder menšiny Chuck Schumer zase tvrdil, že republikáni „vôbec neriešia najväčšiu krízu v oblasti zdravotnej starostlivosti v Amerike“. Trump pred utorňajším hlasovaním v Senáte pohrozil, že v prípade shutdownu zruší programy, ktoré podporujú demokrati, a prepustí „veľa“ úradníkov.

Prestanú pracovať

V Spojených štátoch nastáva shutdown federálnej vlády vtedy, keď Kongres a prezident nedokážu dohodnúť rozpočet alebo dočasné financovanie federálnych úradov. V praxi to znamená, že väčšina tzv. neesenciálnych federálnych úradníkov prestane pracovať, kým sa nezabezpečí financovanie ich úradov. Počas shutdownu dochádza k pozastaveniu činnosti niektorých vládnych úradov a agentúr, napr. národných parkov, múzeí, administratívnych služieb; obmedzí alebo sa zastaví aj vydávanie víz a pasov. Po skončení shutdownu sú mzdy zamestnancom vyplatené spätne.

Niektoré sektory v štáte sú považované za esenciálne – ide o armádu, policajné zložky, hasičské zbory, väznice a núdzovú zdravotnú starostlivosť – a počas shutdownu fungujú v obvyklom režime. Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavilo viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019. Shutdown má negatívny dopad na ekonomiku, pretože pozastavenie činnosti úradov a výplat zamestnancov môže znižovať spotrebu a spomaľovať poskytovanie služieb štátom.

