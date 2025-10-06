Alarmujúci trend: WHO odhaduje, že elektronické cigarety používa najmenej 15 miliónov detí

BRUSEL - Európa má najvyššiu mieru užívania tabaku na svete, čím predbehla juhovýchodnú Áziu. Zároveň najmenej 15 miliónov detí vo veku 13 až 15 rokov používa elektronické cigarety a mladí ľudia vapujú v priemere deväťkrát častejšie ako dospelí, uviedla v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Píše o tom web Politico, agentúry Reuters a WHO.
Európa vedie v počte fajčiarov nad 15 rokov
Podľa údajov z roku 2024 v Európe užíva tabak takmer štvrtina (24,1 percenta) ľudí starších ako 15 rokov, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom regióne sledovanom WHO. Platí to aj v prípade žien (17,4 percenta), uvádza sa v správe.
Štúdia sa po prvýkrát na celosvetovej úrovni venovala vapovaniu (vdychovaniu aerosolu, ktorý vzniká zahrievaním tekutiny v elektronickej cigarete). Používanie e-cigariet odhadla na viac ako 100 miliónov ľudí prevažne v krajinách s vysokými príjmami - 86 miliónov dospelých a 15 miliónov detí vo veku 13-15 rokov.
WHO varuje pred agresívnym marketingom tabaku
„Tabakový priemysel sa bráni (voči snahe o kontrolu tabaku) novými nikotínovými výrobkami a agresívne sa zameriava na mladých ľudí,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus. Vyzval vlády, aby konali „rýchlejšie a ráznejšie“ pri zavádzaní osvedčených politík na kontrolu tabaku.
Prísnejšie dane a regulácie
Tieto údaje sa objavili v čase, keď sa Európska komisia snaží presadiť prísnejší postoj voči tabakovým a elektronickým cigaretám. Eurokomisári zodpovední za zdravie a dane presadzujú zvýšenie daní z predaja oboch týchto produktov s cieľom obmedziť súvisiace choroby, ako sú rakovina a srdcovocievne choroby.
Celosvetová spotreba tabaku klesla v roku 2024 na 1,2 miliardy z 1,38 miliardy užívateľov v roku 2000. Mierny pokles je v prípade Európy nižší ako na celosvetovej úrovni. Najnovšie údaje potvrdzuje prieskum Eurobarometra z júna 2024, podľa ktorého v EÚ 24 percent ľudí fajčilo tabak, v roku 2000 to bolo 35 percent. V juhovýchodnej Ázii sa spotreba tabaku v rovnakom období prudko znížila z približne 54 percent na súčasných vyše 23 percent.