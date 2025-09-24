Kostarika pozastavila medzinárodné lety pre poruchu systému

SAN JOSÉ - Všetky letecké spojenia do aj z Kostariky boli v stredu ráno miestneho času pozastavené v dôsledku elektrickej poruchy, ktorá vyradila z prevádzky radarový systém na medzinárodnom letisku v metropole San José. Informuje agentúra AP.
Úrad civilného letectva v stanovisku uviedol, že k elektrickej poruche došlo v stredu pred svitaním a technici pracujú na jej odstránení. Agentúra Reuters s odvolaním sa na ministerstvo dopravy dodala, že „ovplyvnený bol celý vzdušný priestor krajiny“.
Kostarické úrady oznámili, že medzi 6.00 h a 12.00 h miestneho času (14.00 h až 20.00 h SELČ) nebudú môcť v Kostarike štartovať ani pristávať žiadne lietadlá. Nepotvrdili však, koľko letov porucha ovplyvní. Niektoré letecké spoločnosti informovali cestujúcich o situácii na sociálnych sieťach a požiadali ich, aby kontaktovali letecké spoločnosti a preplánovali si svoje lety.