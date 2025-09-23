Francúzsko vyšetruje incident na letisku v Nice, kde sa dve lietadlá tesne vyhli zrážke

NICE - Francúzska prokuratúra v utorok uviedla, že začala vyšetrovanie víkendového incidentu na letisku v Nice na juhu krajiny, kde sa dve lietadlá tesne vyhli zrážke. Informuje agentúra AFP.
Francúzska nezávislá vyšetrovacia agentúra pre bezpečnosť leteckej premávky BEA informovala, že lietadlo spoločnosti Nouvelair sa v nedeľu večer pokúšalo pristáť na nesprávnej dráhe a tesne sa minulo s lietadlom spoločnosti EasyJet, ktoré stálo na pristávacej dráhe. Prilietajúce lietadlo prerušilo priblíženie. BEA klasifikovala incident ako „vážny“.
Vyšetrovatelia na mieste nehody nariadili vyzdvihnutie čiernych skriniek oboch lietadiel. Vypočujú tiež posádky a letových dispečerov, aby zistili sled udalostí.
Niekoľko dní predtým letový dispečer na Korzike zaspal a lietadlo krúžilo nad letiskom takmer 20 minút, kým bezpečne pristálo. Tento incident už vyšetruje prokuratúra v Ajacciu. Hoci test na alkohol bol u dispečera negatívny, „zvažuje sa prípadná sankcia“, uviedol francúzsky vládny regulačný úrad a dohľadový orgán pre civilné letectvo DGAC.