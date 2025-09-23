Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Dánska premiérka označila prelety dronov nad letiskom v Kodani za útok

Mette Frederiksenová
Mette Frederiksenová (Zdroj: TASR/Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix via AP)
TASR

KODAŇ - Prelety dronov nad letiskom v Kodani označila dánska premiérka Mette Frederiksenová za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru. Táto severská krajina podľa tamojšej tajnej služby PET čelí vysokému riziku sabotáže. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.

Letisko v Kodani a rovnako aj letisko v nórskom Osle, ktoré sú považované za dve najrušnejšie v Škandinávii, zastavili v pondelok neskoro večer na niekoľko hodín svoju prevádzku a lety z nich boli odkláňané na okolité letiská. Dôvodom boli prelety dronov, ktoré zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore. Desaťtisíce cestujúcich v dôsledku odstávky uviazli na letiskách. Prevádzku na oboch obnovili v utorok nadránom,

„Niekomu nemusí nutne záležať na tom, aby nás napadol, ale skôr na tom, aby nás vystresoval a sledoval, ako budeme reagovať,“ povedal riaditeľ operácií PET Flemming Drejer na spoločnej tlačovej konferencii s Frederiksenovou. K incidentom došlo len krátko po víkendovom kybernetickom útoku na poskytovateľa IT služieb, ktorým sa narušila prevádzka viacerých európskych letísk vrátane Berlína, Bruselu, londýnskeho Heathrowu a Dublinu.

„To niečo vypovedá o dobe, v ktorej žijeme, a o tom, na čo sa ako spoločnosť musíme pripraviť. Samozrejme, nevylučujeme žiadnu možnosť, kto za tým stojí,“ uviedla dánska premiérka. Nevylúčila, že by zapojeným aktérom mohlo byť Rusko. Za možný motív označila snahu narušiť poriadok a vyvolať nepokoj a obavy. Do vyšetrovania je podľa televízie TV2 zapojená aj dánska armáda. Najnovšie prelety je podľa Frederiksenovej potrebné vnímať v širšom kontexte, a nie izolovane od nedávnych incidentov v Európe. Spomenula pritom prieniky dronov do vzdušných priestorov Poľska a Rumunska, narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami a hackerské útoky na európske letiská.

Drony ovládal skúsený operátor

Dánska polícia predtým uviedla, že vzhľadom na počet a veľkosť dronov, ako aj na načasovanie incidentu, stroje zrejme pilotoval „skúsený operátor“. Dodala však, že zatiaľ neidentifikovala nijakých podozrivých a nemá informácie o tom, kam bezpilotné lietadlá následne zmizli. Nateraz podľa nej neexistujú žiadne náznaky, že daný aktér mal v úmysle niekomu ublížiť. Svetlá dronov sa podľa agentúry AP zapínali a vypínali a zdalo sa, že ich let nemal jeden konkrétny smer.

„Všetko nasvedčuje tomu, že pilot nemal v úmysle niekoho napadnúť, ale chcel sa predviesť a možno si to vyskúšať,“ povedal o pilotovi policajný inšpektor Jes Jespersen. Napriek tomu úrady nemôžu vylúčiť možnosť, že drony sú súčasťou ruského hybridného útoku, dodal. Vyšetrovatelia momentálne zisťujú, ako sa dostali na letisko v Kodani – či po zemi alebo možno loďou.

Hlavný poradca riaditeľa nórskej Policajnej bezpečnostnej služby (PST) podľa médií povedal, že situácia je po prelete nad letiskom v Osle nejasná. PST sa podľa neho v týchto chvíľach snaží zistiť, či má incident súvis s dronmi pozorovanými v Dánsku. Rovnako postupujú aj dánske úrady.

