Berlínske letisko sa spamätáva z kyberútoku: Cestujúci musia počítať s čakaním a zrušenými letmi

BERLÍN - Cestujúci na letisku Berlín-Brandenbursko (BER) sa v stredu a v nasledujúcich dňoch po kybernetickom útoku na IT systém letiska musia pripraviť na pokračujúce meškania, zrušenia letov a dlhé čakanie, povedal hovorca letiska pre agentúru DPA.
„Spoločnosť nás informovala, že môže trvať ešte niekoľko dní, kým bude systém plne funkčný,“ informoval hovorca. Cestujúcim sa odporúča, aby si u svojich leteckých spoločností overili, či ich lety neboli zrušené. Zástupcovia letiska ich tiež žiadajú, aby využili online check-in alebo samoobslužné kiosky, ktoré ponúka 19 leteckých spoločností.
Od utorka rána môžu zamestnanci priraďovať batožinu ku konkrétnym letom, a nie len k leteckým spoločnostiam, čo mierne urýchľuje prevádzku, ale veľké množstvo batožiny naďalej zaťažuje personál i priestor. Niektorí cestujúci sa pokúsili prejsť bezpečnostnou kontrolou s veľkými kuframi ako príručnou batožinou, uviedol hovorca letiska. Vyzval ich preto, aby tak nerobili.
V dôsledku piatkového kybernetického útoku prebieha odbavenie cestujúcich, nástup do lietadla a manipulácia s batožinou v obmedzenom režime. Podľa Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) išlo o útok škodlivého softvéru „ransomware“, ktorý šifruje dáta a systémy a za ich odblokovanie požaduje platbu. Aj ďalšie veľké letiská vrátane Dublinu, Bruselu a londýnskeho letiska Heathrow čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku. Ostatné veľké nemecké letiská neboli útokom ovplyvnené.