Východná hranica NATO musí byť chránená bez ohľadu na krajinu, uviedol Pellegrini

NEW YORK - Prezident SR Peter Pellegrini a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v utorok počas briefingu pre médiá popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku zdôraznili, že Slovensko je plnohodnotným členom NATO a doposiaľ podporilo krajiny, ktorých sa dotklo narušenie vzdušného priestoru. Reagovali tak na správy, že Slovensko by malo byť vylúčené z rokovaní o vybudovaní takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ.
Pellegrini o obrane vzdušného priestoru
Slovenský prezident povedal, že po návrate na Slovensko sa stretne s ministrom obrany a náčelníkom generálneho štábu, aby sa oboznámil s priebehom rokovaní a plánom do budúcna. Zároveň budú diskutovať aj o tom, ako bude krajina spolu s aliančnými partnermi „môcť chrániť svoj vzdušný priestor, aby nebola východná hranica Slovenska akousi nezabezpečenou dierou smerom do západnej Európy“, uviedol Pellegrini.
„Východná hranica NATO musí byť chránená kompletne bez ohľadu na to, o ktoré krajiny ide, pretože v inom prípade by to nedávalo zmysel,“ skonštatoval prezident. Zároveň vyjadril presvedčenie, že ministri a predstavitelia Ozbrojených síl SR „urobia všetko pre to, aby Slovensko nakoniec bolo súčasťou takéhoto projektu“.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí označil rokovania o projekte obrany proti bezpilotným lietadlám za „úvodné“ a prízvukoval, že neprizvanie nie je dôsledkom zahraničnej politiky SR. „Slovensko je absolútne rešpektovanou a konštruktívnou krajinou, ktorá pristupuje ku všetkým týmto témam zodpovedne. Odsúdili sme narušenie vzdušného priestoru našich susedov a podporili sme okamžite aj konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy, čo je jasný dôkaz toho, že sme súčasťou celého tohto procesu,“ povedal Blanár.
OSN potrebuje reformu
Šéf slovenskej diplomacie sa v reakcii na otázky novinárov vyjadril aj k prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý kritizoval OSN a tiež nákup ruskej ropy v Európe. „Organizácia Spojených národov potrebuje reformu a na tom sa všetci zhodneme, pretože po 80 rokoch už nezohľadňuje realitu sveta. Je potrebné, aby krajiny globálneho juhu boli viac zahrnuté do bezpečnosti a hľadal sa nový spôsob, ako udržiavať mier,“ povedal Blanár. Zároveň podotkol, že v otázka energií je suverénnou záležitosťou každej krajiny. Úlohou SR a jej vlády je „zabezpečiť prosperitu a životnú úroveň občanov Slovenskej republiky, a to pre nás nikto iný neurobí, len naša vláda“, uviedol Blanár.
Dovoz ruskej ropy je stále marginálny
„Treba si priznať, že zatiaľ to nie je len Slovensko a Maďarsko, ktoré stále nakupujú napr. ropu z Ruskej federácie,“ povedal k téme Pellegrini, pričom dovoz ropy na Slovensko označil za „marginálny“. „Slovensko predsa vždy veľmi konštruktívne na rokovaniach avizovalo, že potrebuje ešte určitý čas, aby dokázalo diverzifikovať dodávky ropy,“ vysvetlil.
Slovenský prezident sa v utorok ešte zúčastní na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorá sa bude venovať situácii na Ukrajine. Pellegrini povedal, že sa na schôdzke bude opäť zasadzovať o trojkrokové riešenie konfliktu - vyjednať prímerie, začať rokovania o ukončení konfliktu a následne pripraviť balík bezpečnostných garancií pre Ukrajinu.