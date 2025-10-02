Veľká kontrolná akcia: Policajti kontrolujú nákladnú dopravu hraničnom priechode

Akcia je zameraná na cestnú technickú kontrolu či na meranie emisií znečisťujúcich látok spaľovacích motorov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
TRNAVA - Polícia vo štvrtok vykonáva kontrolu na hraničnom priechode na diaľnici D2. Akcia je zameraná napríklad na cestnú technickú kontrolu či na meranie emisií znečisťujúcich látok spaľovacích motorov, najmä úžitkových vozidiel. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, cieli tiež na kontrolu úseku organizácie pracovného času v doprave, kontrolu upevnenia nákladu a prepravy nebezpečných vecí, ako aj na kontrolu merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel.
Akcia je zameraná na cestnú technickú kontrolu či na meranie emisií znečisťujúcich látok spaľovacích motorov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
Ide o koordinovanú spoluprácu, na ktorej sa okrem bratislavských policajtov podieľajú aj policajti z Českej republiky, zástupcovia Ministerstva dopravy SR či zástupcovia Národného inšpektorátu práce a Finančného riaditeľstva SR.
