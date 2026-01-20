Obľúbená moderátorka (37) prehráva boj s nádorom na mozgu: Už ju nič nezachráni

PRAHA - Zdravotný stav moderátorky Rádia Kiss Báry Tlučhořovej (37), ktorá už roky bojuje s nádorom na mozgu, sa výrazne zhoršil. Obľúbená rozhlasová hlasateľka dnes potrebuje nepretržitú starostlivosť a jej blízki sa snažia aspoň zmierniť dopady ťažkej situácie na rodinu.
Zdravotný stav známej moderátorky Rádia Kiss Báry Tlučhořovej sa v poslednom období dramaticky zhoršil. Žena, ktorá už niekoľko rokov zápasí s nádorom na mozgu, dnes čelí najťažším chvíľam svojho života. Napriek obrovskej snahe a dlhodobej liečbe jej choroba opäť nabrala silu a prognózy nie sú priaznivé. Bára o svojej diagnóze prvýkrát prehovorila pred šiestimi rokmi. Po sérii náročných operácií a liečebných postupov sa zdalo, že má vyhrané.
Obľúbená moderátorka (37) sa do vysielania už NEVRÁTI: Kvôli zákernému nádoru OSLEPLA!
Nádej však netrvala dlho – minulú jeseň sa nádor vrátil a jej zdravotný stav sa začal rýchlo zhoršovať. Dnes už obľúbená moderátorka potrebuje nepretržitú starostlivosť. Sama sa nedokáže postaviť ani posadiť a má výrazné problémy s prijímaním jedla a tekutín. Každý deň pri nej stojí jej mama Blanka, ktorá sa o dcéru stará 24 hodín denne a kvôli tomu musela úplne prestať pracovať.
„Stav Barušky je veľmi vážny a každým týždňom sa zhoršuje. V posledných dňoch už ani nechce veľmi rozprávať. Starostlivosť o ňu je finančne náročná a rodina má veľmi obmedzené možnosti – sotva vystačia na jedlo a základné životné potreby,“ uviedla blízka priateľka rodiny prostredníctvom verejnej zbierky. Ťažká situácia zasiahla aj jej malé deti – trojročné dvojičky. Pomocnú ruku preto podali aj Bářini bývalí kolegovia z Rádia Kiss, kde približne desať rokov pôsobila ako moderátorka ranného vysielania.
Práve oni sa podieľajú na zabezpečení nájomného a podpore rodiny v týchto mimoriadne náročných chvíľach. Cieľom zbierky už dnes nie je boj o uzdravenie, ale dôstojné zvládnutie posledného obdobia života a pomoc tým, ktorí zostanú. „Viem, že život Barušky už, žiaľ, žiadna liečba nezachráni. Cieľom zbierky je preto aspoň uľahčiť život jej mame, znížiť jej starosti a zabezpečiť základné potreby. Výťažok zo zbierky pomôže pokryť výdavky na jedlo, drogériu, hygienické pomôcky a tiež náklady na paliatívnu starostlivosť. Je tiež potrebné finančne podporiť dvojičky,“ dodala kamarátka moderátorky.
Zbierka zaznamenala obrovskú vlnu solidarity. Na účte sa momentálne nachádza takmer 1,3 milióna korún, čo niekoľkonásobne prevyšuje pôvodne plánovanú sumu. Ukazuje sa tak, že ani v tých najťažších chvíľach nezostáva Bára a jej rodina bez podpory verejnosti.