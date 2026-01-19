Zamlčala intímne tajomstvo a takmer za to zaplatila životom! Magnetická rezonancia sa zmenila na nočnú moru

USA - V USA sa stala desivá nehoda počas MRI vyšetrenia, keď sa u 22-ročnej pacientky v tele pohla sexuálna pomôcka. Žena si pred vyšetrením neuvedomila, že obsahuje kovové jadro, a magnetické pole prístroja ju doslova „posunulo“ smerom do vnútorných častí tela. Incident, ktorý bol zaznamenaný v úradnej správe, opäť pripomína, ako nebezpečné môže byť zanedbanie základných pravidiel pri MRI.
Úradná správa o incidente uviedla, že pacientka pred vyšetrením MRI neoznámila, že má vo svojom tele sexuálnu pomôcku, čo malo katastrofálne následky. 22-ročná žena utrpela vážne zranenia, keď sa počas MRI vyšetrenia pomôcka, ktorú mala vloženú vnútri, sa pohybovala jej telom. Podľa dostupných informácií si pacientka pred vyšetrením zaviedla „butt plug“ a zjavne sa domnievala, že je celá zo silikónu. V skutočnosti však obsahovala kovové jadro, ktoré reagovalo nebezpečne s magnetickým poľom prístroja. Výsledkom bolo, že sa pomôcka pohybovala z jej rekta smerom do vnútorných častí tela.
Fotografia z incidentu sa neskôr objavila na internete a vyvolala varovania pred nosením kovových predmetov pri MRI. Používateľ sociálnej siete X, známy ako DreadPirateZero, zdieľal snímku s komentárom: „Nikdy nenoste butt plug na MRI vyšetrenie. Bože môj.“ Podľa jeho príspevku sa pomôcka pohla až do hrudnej dutiny pacientky, ktorá prežila, no utrpela „vážne zranenia“.
Pozor na kovové predmety
MRI prístroje používajú silné magnety na vytváranie detailných snímok vnútorných štruktúr tela, ktoré lekári používajú na diagnostiku a plánovanie liečby. Pred vyšetrením radiológovia zvyčajne kontrolujú, či pacient nemá na tele kovové predmety.
V tomto prípade žena nemocnici v USA neoznámila, že má pomôcku vo vnútri tela, pravdepodobne preto, že verila, že neobsahuje kov. Správa amerického Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb o incidente z júla 2023, ktorú videl denník The Mirror, uvádza: „Pacientka bola pred MRI vyšetrením kontrolovaná a neoznámila, že má zavedený butt plug. Po skončení vyšetrenia, keď technik vysúval stôl von, pacientka začala kričať. Uviedla, že sa cítila nevoľno, má bolesti a má pocit, že odpadne. Bola privolaná sanitka a pacientka bola prevezená do nemocnice. Radiológ pred transportom skontroloval, či je pacientka v poriadku. Pacientka na naše pokusy o kontakt zatiaľ nereagovala.“
Incident patrí medzi niekoľko vážnych nehôd s MRI, ktoré sa stali v posledných rokoch. V januári 2023 muž, ktorý odviezol matku na MRI, skončil s nábojom v brušnej dutine, keď magnety prístroja spôsobili neúmyselné vystrelenie z jeho zbrane.
Prístroj vytvára silné magnetické pole
Len minulý rok došlo v USA k smrteľnému incidentu, keď 61-ročný Keith McAllister utrpel kritické zranenia po tom, čo ho magnetické pole pri MRI vtiahlo do prístroja. Jeho manželka Adrienne Jones-McAllisterová pre médiá uviedla, že išla podstúpiť MRI kolena a potrebovala pomoc pri vstávaní, a tak požiadala, aby jej manžel mohol vstúpiť do miestnosti. Pri MRI vyšetrení sú pacienti a všetky osoby v miestnosti vyzvaní, aby odstránili šperky a piercingy, pretože prístroj vytvára silné magnetické pole. Napriek tomu manželka tvrdila, že jej manžel mohol vstúpiť do miestnosti aj s 9-kilogramovým reťazovým závažím na tele.
Popisujúc hrôzostrašný incident pre News 12 Long Island, uviedla: „Videla som, ako manžel kráčal k stolu a prístroj ho okamžite zachytil. Keď sa priblížil, prístroj ho otočil, vtiahol dovnútra a narazil do MRI.“ Srdcervúca manželka dodala, že technik sa snažil manžela vybrať z prístroja, no bolo to nemožné. „Zamával mi na rozlúčku a potom celé jeho telo ochablo,“ povedala televíznemu štúdiu. Muž po uvoľnení z prístroja utrpel niekoľko infarktov a neskôr zomrel.