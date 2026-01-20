To je BOMBA! Brooklyn Beckham konečne prehovoril: Slávnych rodičov očiernil ako nikto

LOS ANGELES - A je to tu! Po dlhých mesiacoch mediálnych sporov medzi Victoriou, Davidom a ich najstarším synom Brooklynom, prišiel obrovský zlom. Brooklyn prelomil mlčanie! To, čo na slávnych rodičov nabonzoval na Instagrame, im totálne zlomí väz!
Asi už toho bolo dosť. Najstarší syn prominentných rodičov bol vo vyjadreniach týkajúcich sa rodiny pomerne dlho zdržanlivý. Aj jeho trpezlivosť má však svoje medze. V pondelok popustil uzdu svojim pocitom a na Instagrame napísal pomerne rozsiahle vyjadrenie ohľadom rodičov a sporov s nimi.
Vzťah najstaršieho syna s rodičmi sa naštrbil, keď do rodiny pribudla jeho manželka, Nicola Peltz. To, že vzťahy medzi jeho ženou a matkou nie sú ideálne, sa ukázalo hlavne počas svadby mladého páru. Nicola na sebe nemala šaty od slávnej svokry. Victoria ich totižto na poslednú chvíľu odvolala. Nevesta si prešla peklom a sklamaním, aké žiadna nevesta nechce zažiť. Okrem náhradných šiat, ktoré si musela na poslednú chvíľu zohnať, Marc Antony zavolal na pódium najkrajšiu ženu večera, ktorou nebola ona, ale práve slávna Victoria.
Spor medzi Beckhamovcami a Brooklynom sa stupňoval až do takých rozmerov, že Brooklyn sa rozhodol s rodičmi komunikovať výhradne prostredníctvom právnika. Niečo ho však donútilo konečne prehovoriť. Svoj post na Instagrame začal slovami, ktoré pichajú pri srdci. "Toto je prvýkrát v mojom živote, kedy sa staviam sám za seba..."
V dlhom príspevku rodičov očiernil tak ako nikdy. Zdôraznil, ze rodina žije vytváraním dokonalého obrazu seba samej. A to bez ohľadu na obete, ktoré tomuto cieľu jej čenovia prinášajú. Victoria a David vraj vždy robili všetko preto, aby Nicolu od rodiny odohnali a jej vzťah s Brooklynom zničili.
Brooklyn sa zvlášť venoval svojej svadbe, ktorú si chcel romanticky užiť so svojou manželkou. Nebolo mu to však umožnené. V momente, keď mal prísť prvý tanec ženícha s nevestou, sa na syna nalepila jeho matka a tancovala s ním tak nevhodným spôsobom, že sa nikdy necítil tak trápne a tak ponížený, ako v tej chvíli. O sabotáži svadobných šiat pre nevestu nehovoriac. Aj preto si neskôr svadobné sľuby obnovili a zorganizovali si "náhradnú svadbu". Bez Brooklynovej rodiny.
Vo svojom príspevku ďalej píše, že v rodine, do ktorej sa narodil, nie je nič ďôležitejšie ako jej mediálny obraz. Prezradil aj o to, že ho pred svadbou nútili, aby sa oficiálne vzdal svojho mena, ktoré považujú za značku.
Nešetril ani Davida, keď uviedol, že s ním a jeho ženou odmietol osláviť svoje narodeniny v súkromí. Nástojil jedine na stretnutí počas oficiálnej oslavy za prítomnosti kamier a fotoaparátov. A samozrejme, bez Nicoly, ktorú vôbec nepozval.
Brooklyn tiež zdôraznil, že nemá záujem o urovnanie vzťahov s rodinou, nakoľko sa konečne cíti dobre, slobodne, v poriadku. A teší sa na to, že si s Nicolou založia vlastnú rodinu. Tvrdé slová jeho rodičov určite nepotešia, no uvidíme, ako budú reagovať...
