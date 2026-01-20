Obrovský úlovok v Tichom oceáne: Francúzske námorníctvo zadržalo takmer 5 ton kokaínu smerujúceho do Austrálie

(Zdroj: TASR/Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)
PAPEETE - Francúzske námorníctvo zadržalo v Tichom oceáne rybársku loď, ktorá prevážala 4,87 ton kokaínu pravdepodobne do Austrálie. Informuje o tom agentúra AFP.
Loď plaviaca sa pod vlajkou Toga vyplávala zo Strednej Ameriky a francúzske námorníctvo ju za pomoci „značných ľudských a materiálnych zdrojov“ zachytilo 16. januára. Posádka tvorilo desať obyvateľov Hondurasu a jeden Ekvádoru; nebudú ich stíhať francúzske úrady, ale možnosť obžalovať ich majú ich domovské krajiny, uvádza zdroj AFP.
Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že v uplynulých rokoch zločinecké skupiny začali na pašovanie kokaínu a metamfetamínov častejšie používať cestu cez Tichý oceán. Veľké množstvo drog končí práve na austrálskom alebo novozélandskom trhu.