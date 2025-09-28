Deň Ozbrojených síl SR ponúka ukážky vojenskej techniky i kultúrny program

BREZOVÁ POD BRADLOM - Slávnostným vojenským nástupom na Námestí generála M. R. Štefánika sa v Brezovej pod Bradlom začal o 11. hodine Deň Ozbrojených síl (OS) SR. Ďalší program podujatia sa koná na poli pod Barancom, kde sú pre návštevníkov pripravené statické i dynamické ukážky vojenskej techniky a výzbroje.
Súčasťou podujatia je zoskok výsadkárov i koncert Vojenskej hudby OS SR. „Návštevníci môžu vidieť aj techniku OS SR a Vojenskej polície. Program ponúkne tiež ukážky boja zblízka, šou a program členov Hradnej stráže i koncert Petra Cmorika a Kandráčovcov,“ informovalo mesto Brezová pod Bradlom.
Ozbrojené sily pravidelne oslavujú svoj sviatok na konci septembra. „Vtedy si pripomíname prvé ozbrojené vystúpenia za sebaurčenie Slovákov. Práve v okolí Brezovej pod Bradlom zviedli dobrovoľníci pod velením Jána Francisciho 22. septembra 1848 svoju prvú víťaznú bitku,“ pripomenulo Ministerstvo obrany SR.