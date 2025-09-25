Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Blanár na rokovaniach podporil rozvoj vzťahov Slovenska s Latinskou Amerikou

Juraj Blanár
Juraj Blanár (Zdroj: SITA/MZVaEZ)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa popri 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zúčastnil na neformálnej schôdzke členských štátov EÚ a krajín Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC). Absolvoval aj pracovné raňajky ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ vo formáte „Priatelia západného Balkánu“. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Rokovania boli príležitosťou na ďalšie posilnenie globálnych vzťahov Slovenska, uvádza tlačová správa ministerstva. Šéf slovenskej diplomacie ocenil neformálne stretnutie EÚ – CELAC zamerané na posilnenie partnerstva medzi Európskou úniou a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a tiež jeho ekonomický, geopolitický a strategický rozmer. „Európska únia a Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku zdieľajú spoločné hodnoty - demokraciu, ľudské práva a multilateralizmus. V čase rastúcej nestability vo svete je toto partnerstvo preto dôležité nielen pre obe strany, ale najmä pre obranu týchto princípov. Slovenská republika aktívne podporuje rozvoj vzťahov s Latinskou Amerikou, ktoré sú dôležité na poli obchodu a rovnako pre globálnu stabilitu,“ povedal Blanár.

V novembri 2025 sa v Kolumbii uskutoční samit EÚ - CELAC, na ktorom bude slovenskú delegáciu viesť predseda vlády SR Robert Fico. „Očakávame nové podnety na spoluprácu a podporu zintenzívnenia obchodných vzťahov, ako to ukazuje aj dohoda EÚ so zoskupením MERCOSUR a modernizovaná dohoda s Mexikom,“ priblížil minister zahraničných vecí. V rámci rokovania EU - CELAC šéf slovenskej diplomacie neformálne diskutoval aj s ministrom zahraničných vecí Brazílie Maurom Vieirom. Počas toho potvrdil účasť predsedu vlády SR na novembrovom 30. zasadnutí konferencie zmluvných strán v Brazílii (COP30).

Diskutoval spolu so svojimi kolegami z EÚ

Počas pracovných raňajok diskutoval minister Blanár spolu so svojimi kolegami z EÚ o pokračujúcej európskej integrácii štátov západného Balkánu. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko bude naďalej podporovať región v jeho úsilí o vstup do Únie. „Rozširovanie EÚ považujeme za kľúčový nástroj stability a bezpečnosti v Európe. Slovensko podporuje spoluprácu s partnermi z krajín západného Balkánu, a preto budeme pokračovať a aktívne prispievať k urýchleniu tohto procesu, aby sa čo najskôr stali plnohodnotnými členmi Európskej únie,“ povedal Blanár. Všetci ministri sa zhodli na tom, že prístupový proces musí byť transparentný, spravodlivý a založený na všeobecne platných pravidlách.

Slovensko sa podľa augustového prieskumu Eurobarometer radí medzi krajiny s najsilnejšou podporou vstupu kandidátskych štátov západného Balkánu do EÚ spomedzi členských štátov Únie. „Sme presvedčení, že proces eurointegrácie predstavuje strategickú investíciu do stability a bezpečnosti nielen samotného regiónu, ale celej Európy. Pre jeho úspech je nevyhnutná jednotná a dôsledná podpora zo strany členských štátov Únie, ako tiež zachovanie kontinuity politiky rozširovania. Rovnako je dôležité, aby krajiny západného Balkánu nepoľavovali v reformnom úsilí – práve konkrétne kroky v oblasti transformácie sú kľúčom k ich európskej budúcnosti,“ uzavrel minister Blanár.

Viac o téme: SlovenskoJuraj BlanárLatinská AmerikaVzťahyČlenské štáty EÚRozvoj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Blanár rokoval s partnermi
Blanár rokoval s partnermi z Ruska a Ghany o vzájomnej spolupráci
Zahraničné
Martina Šimkovičová žiadala o
Martina Šimkovičová žiadala o cestovanie vládnym špeciálom, bol už obsadený, oznámil rezort
Domáce
O protidronovej bariére majú
O protidronovej bariére majú podľa Blanára rokovať štáty, ktoré už čelili narušeniu
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Sága na pokračovanie: Pellegrini
Sága na pokračovanie: Pellegrini zvozil Danka, reakcia SNS nenechala na seba dlho čakať! Toto nie je škôlka, odkázal Fico
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odborník radí: Toto vo vašej jesennej lekárničke nesmie chýbať. A TOTO zas nepotrebujete
Odborník radí: Toto vo vašej jesennej lekárničke nesmie chýbať. A TOTO zas nepotrebujete
Zoznam TV
Dobre vedieť! Fero Joke má novú vášeň: To nie je
Dobre vedieť! Fero Joke má novú vášeň: To nie je "joke", ale poriadne adrenalínová realita
Prominenti
Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie
Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie
Správy

Domáce správy

Juraj Blanár
Blanár na rokovaniach podporil rozvoj vzťahov Slovenska s Latinskou Amerikou
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN
Domáce
Slovensko spadlo v rebríčku
Slovensko spadlo v rebríčku slobody podnikania! Prečo nás predbehli Česi aj Rakúšania?
Domáce
Vláda schválila 25 miliónov eur na nové atletické haly: Zvolen, Martin a Košice sa dočkajú moderných športovísk
Vláda schválila 25 miliónov eur na nové atletické haly: Zvolen, Martin a Košice sa dočkajú moderných športovísk
Banská Bystrica

Zahraničné

Veľký návrat domov: Po
Veľký návrat domov: Po páde Asada sa do Sýrie vracajú masy utečencov
Zahraničné
Silné zemetrasenie zasiahlo Venezuelu:
Silné zemetrasenie zasiahlo Venezuelu: Ľudia v panike vybiehali do ulíc!
Zahraničné
Koniec vojny na dosah?
Koniec vojny na dosah? Trump predstavil 21-bodový mierový plán pre Blízky východ a Gazu
Zahraničné
Juraj Blanár
Blanár na rokovaniach podporil rozvoj vzťahov Slovenska s Latinskou Amerikou
Domáce

Prominenti

Rihanna
Obrovská radosť hviezdnej Rihanny: V tajnosti porodila... Prvé FOTO!
Zahraniční prominenti
Premiéra seriálu Lovec. Na
ROZVOD po 18 rokoch a teraz: Slovenská herečka s exmanželom opäť spolu... Veľké sťahovanie!
Domáci prominenti
Verešovej NÁROČNÝ BOJ na
Verešovej NÁROČNÝ BOJ na parkovisku: Svoje SUV súkala na MINI miesto... Odnieslo to cudzie auto!
Domáci prominenti
Milan Bahúl
Na charizmatického slovenského herca letia mladšie: Tá posledná má o 21 rokov menej!
Osobnosti

Zaujímavosti

Potápač neveril vlastným očiam:
Potápač neveril vlastným očiam: Žraloky pri párení predviedli nečakanú trojku! Po výkone zostali bezvládne na dne
Zaujímavosti
Múdri, introvertní a… stále
Múdri, introvertní a… stále panici? Tieto črty rozhodujú o ich intímnom živote! Niektoré fakty vás prekvapia
Zaujímavosti
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť dĺžku života: Za 30 sekúnd zistíte, či vás koniec čaká do 10 rokov
vysetrenie.sk
FOTO Z hviezdy internetu sa
Z hviezdy internetu sa stal putovník: Obrovské zviera sa vrátilo do Čiech! Pozrite, kam až putoval mladý obor
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
La Liga
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Biatlon
Absolútny šok z Česka: Obhajca pohárovej trofeje senzačne vypadol so štvrtoligistom!
Absolútny šok z Česka: Obhajca pohárovej trofeje senzačne vypadol so štvrtoligistom!
MOL Cup
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
ATP

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Správy
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto tri znamenia budú mať v roku 2026 najviac šťastia v láske: Ste to aj vy?
Zábava
Tieto tri znamenia budú mať v roku 2026 najviac šťastia v láske: Ste to aj vy?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda prepisuje štatistiky: Čaká
Domáce
Vláda prepisuje štatistiky: Čaká nás najvyššie zdaňovanie v histórii! Z toho, ako gazduje štát, ale zaplačete
Petr Pavel
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Petr Pavel bije na poplach: Ak Putin uspeje, prinesie to koniec slobody pre vyše 100 miliónov ľudí!
Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Zahraničné
Putinov priateľ šokoval: USA sa pripoja k Rusku! Spoločne budeme bojovať proti Európe
Sociálna poisťovňa oznámila novinky:
Domáce
Sociálna poisťovňa oznámila novinky: Odvodová úľava pre TÝCHTO zamestnancov! Má však svoje pravidlá

Ďalšie zo Zoznamu