Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

V Čile bojujú s lesnými požiarmi hasiči aj armáda: Hlásia už 20 mŕtvych! Plamene zničili tisíce domov

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Javier Torres)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SANTIAGO - Najmenej 20 ľudí zomrelo počas rozsiahlych lesných požiarov v strednom Čile, vyhlásil v pondelok tamojší minister vnútra Álvaro Elizalde. Informujú o tom agentúry AP a DPA.

„V dôsledku týchto požiarov zomrelo 20 ľudí, 19 z nich v regióne Biobío a jeden v (regióne) Ňuble,“ povedal Elizalde na tlačovej konferencií s tým, že dosiaľ identifikovali len šiestich z nich. Minister uviedol, že hasiči v súčasnosti bojujú s 31 požiarmi a úrady vydali červenú výstrahu v regiónoch Biobío, Ňuble a Araucanía. Plamene zničili už viac ako 34.000 hektárov porastov, až 27.000 z toho v regióne Biobío.

V Čile bojujú s
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Javier Torres)

Čilský prezident Gabriel Boric vyhlásil v dôsledku požiarov v regiónoch Biobío a Ňuble stav katastrofy, na mieste zasahuje armáda a evakuované boli desaťtisíce ľudí. Agentúra AP uvádza, že najmenej 1500 ľudí stratilo príbytky. Čile opakovane postihujú rozsiahle lesné požiare počas letných mesiacov na južnej pologuli. Minulý rok prišlo o život viac než 100 ľudí a približne 15.000 domov bolo zničených alebo poškodených, dodáva DPA.

V Čile bojujú s
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Javier Torres)

Viac o téme: PožiarHasičiObeteArmádaČileLesÁlvaro Elizalde
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Platí stav núdze! Lesné
Platí stav núdze! Lesné požiare v Čile si vyžiadali už 18 obetí
Zahraničné
FOTO Sekundy rozhodovali: Auto sa
Sekundy rozhodovali: Auto sa v Dolnom Dubovom vznietilo počas jazdy! Požiar hasili aj dobrovoľníci
Domáce
FOTO Horela konská stajňa! Hasiči
Horela konská stajňa! Hasiči zasahovali pri plne rozvinutom požiari pri Senci
Domáce
FOTO Ohnivá pohroma v Patagónii!
Ohnivá pohroma v Patagónii! Požiare zničili vyše 15-tisíc hektárov porastov: Nasadené sú stovky záchranárov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Športovec roka 2025: Siedma v jednotlivcoch skončila vodná slalomárka Zuzana Paňková
Športovec roka 2025: Siedma v jednotlivcoch skončila vodná slalomárka Zuzana Paňková
Šport
Športovec roka 2025: Druhé miesto v kolektívoch patrí basketbalistom Patrioti Levice
Športovec roka 2025: Druhé miesto v kolektívoch patrí basketbalistom Patrioti Levice
Šport
Športovec roka 2025: V kategórii kolektívy skončili na prvom mieste hádzanárky SR do 17 rokov
Športovec roka 2025: V kategórii kolektívy skončili na prvom mieste hádzanárky SR do 17 rokov
Šport

Domáce správy

Pozor na zdržania v
Pozor na zdržania v Bratislave a okolí: Kolóny na D1 aj v Rovinke zdržia vodičov desiatky minút
Domáce
FOTO Meteorológovia varujú pred silným
Meteorológovia varujú pred silným mrazom aj hmlami: V niektorých okresoch klesne teplota až na –20 stupňov
Domáce
tragická dopravná nehoda medzi
Vodič (†79) neprežil náraz do stromu: Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre čin usmrtenia
Domáce
SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí v utorok hustá hmla a extrémne mrazy – pozrite si zoznam
SHMÚ varuje: V týchto okresoch hrozí v utorok hustá hmla a extrémne mrazy – pozrite si zoznam
Humenné

Zahraničné

FOTO V Čile bojujú s
V Čile bojujú s lesnými požiarmi hasiči aj armáda: Hlásia už 20 mŕtvych! Plamene zničili tisíce domov
Zahraničné
Obrovský úlovok v Tichom
Obrovský úlovok v Tichom oceáne: Francúzske námorníctvo zadržalo takmer 5 ton kokaínu smerujúceho do Austrálie
Zahraničné
Žraločia apokalypsa v Sydney:
Žraločia apokalypsa v Sydney: Štvrtý útok za 48 hodín! Voda je plná predátorov, úrady okamžite konajú
Zahraničné
Masový únos kresťanov počas
Masový únos kresťanov počas omše: 163 ľudí zmizlo v lese! Trumpovi došla trpezlivosť a nariadil vojenský zásah
Zahraničné

Prominenti

Marius Borg Høiby
HANBA kráľovskej rodiny: Syn princeznej čelí 32 obvineniam... Uff, z tohto vám príde zle!
Zahraniční prominenti
FOTO Na premiéru prišli Juraja
Herec Juraj Loj po prvýkrát ukázal rodičov: Veď sa na otca vôbec nepodobá! A čo mama?
Domáci prominenti
Bára Tlučhořová
Obľúbená moderátorka (37) prehráva boj s nádorom na mozgu: Už ju nič nezachráni
Domáci prominenti
Brooklyn Beckham
To je BOMBA! Brooklyn Beckham konečne prehovoril: Slávnych rodičov očiernil ako nikto
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mutácie nie sú náhodné?
Mutácie nie sú náhodné? Fyzik prišiel s teóriou, ktorá šokuje vedcov: Môže dokázať, že žijeme v simulácii!
Zaujímavosti
Brittany s manželom vyskúšali
Brittany s manželom vyskúšali ročný maratón v posteli: Pravda, o ktorej sa v slušnej spoločnosti mlčí! Funguje to?
Zaujímavosti
8 signálov, že vaše
8 signálov, že vaše telo potrebuje viac vody
vysetrenie.sk
Zamlčala intímne tajomstvo a
Zamlčala intímne tajomstvo a takmer za to zaplatila životom! Magnetická rezonancia sa zmenila na nočnú moru
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)

Šport

Rebecca Šramková – Jelena Ostapenková: Online prenos z 1. kola Australian Open 2026
Rebecca Šramková – Jelena Ostapenková: Online prenos z 1. kola Australian Open 2026
Ženy
Messiho manželka opäť pobláznila fanúšikov! Pikantné FOTO neuniklo ani partnerke Cristiana Ronalda
Messiho manželka opäť pobláznila fanúšikov! Pikantné FOTO neuniklo ani partnerke Cristiana Ronalda
Ostatné
VIDEO Parádny návrat do zostavy: Šimon Nemec rozhodol o výhre Devils gólom v predĺžení
VIDEO Parádny návrat do zostavy: Šimon Nemec rozhodol o výhre Devils gólom v predĺžení
NHL
VIDEO Emma Zapletalová vyhrala anketu Športovec roka 2025! Pocta aj pre majstrov Európy z Belehradu
VIDEO Emma Zapletalová vyhrala anketu Športovec roka 2025! Pocta aj pre majstrov Európy z Belehradu
Beh

Auto-moto

TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
Aktuality
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Pirohy

Technológie

Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Armádne technológie
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Armádne technológie
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Technológie
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Technológie

Bývanie

7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!

Pre kutilov

Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hana Gregorová a Kamila Heribanová vstupujú do Dunaja: Nová posila dobového seriálu sľubuje linku, akú sme doposiaľ nevideli
Slovenské celebrity
Hana Gregorová a Kamila Heribanová vstupujú do Dunaja: Nová posila dobového seriálu sľubuje linku, akú sme doposiaľ nevideli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nové pravidlá od roku
Domáce
Nové pravidlá od roku 2026 uľahčia život rodičom: Pribudli dni plateného voľna, mnohí o tom ani netušia
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Putin si najíma agentov v Európe, robia mu špinavú prácu! TOĽKO im platí
Donald Trump
Zahraničné
Kúpi si Trump Grónsko násilím? Po hrozbe clami prichádza drsná reakcia! Brusel zvoláva mimoriadny summit
žena svieti baterkou, keď
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dva po sebe idúce raketové a dronové útoky na Kyjev! Hlásia výpadky prúdu i vody

Ďalšie zo Zoznamu