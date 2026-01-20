V Čile bojujú s lesnými požiarmi hasiči aj armáda: Hlásia už 20 mŕtvych! Plamene zničili tisíce domov

SANTIAGO - Najmenej 20 ľudí zomrelo počas rozsiahlych lesných požiarov v strednom Čile, vyhlásil v pondelok tamojší minister vnútra Álvaro Elizalde. Informujú o tom agentúry AP a DPA.
„V dôsledku týchto požiarov zomrelo 20 ľudí, 19 z nich v regióne Biobío a jeden v (regióne) Ňuble,“ povedal Elizalde na tlačovej konferencií s tým, že dosiaľ identifikovali len šiestich z nich. Minister uviedol, že hasiči v súčasnosti bojujú s 31 požiarmi a úrady vydali červenú výstrahu v regiónoch Biobío, Ňuble a Araucanía. Plamene zničili už viac ako 34.000 hektárov porastov, až 27.000 z toho v regióne Biobío.
Čilský prezident Gabriel Boric vyhlásil v dôsledku požiarov v regiónoch Biobío a Ňuble stav katastrofy, na mieste zasahuje armáda a evakuované boli desaťtisíce ľudí. Agentúra AP uvádza, že najmenej 1500 ľudí stratilo príbytky. Čile opakovane postihujú rozsiahle lesné požiare počas letných mesiacov na južnej pologuli. Minulý rok prišlo o život viac než 100 ľudí a približne 15.000 domov bolo zničených alebo poškodených, dodáva DPA.