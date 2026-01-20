Herec Juraj Loj po prvýkrát ukázal rodičov: Veď sa na otca vôbec nepodobá! A čo mama?

Na premiéru prišli Juraja Loja podporiť aj rodičia. (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA – Juraj Loj o svojom súkromí zvyčajne hovorí veľmi málo a starostlivo si ho stráži. Tentokrát však urobil výnimku a ukázal sa bok po boku so svojimi rodičmi, ktorí ho prišli podporiť na premiéru inscenácie Etudy v Slovenskom národnom divadle.
Herec stvárňuje autistu Adama a inscenácia rozpráva príbeh rodiny s dospelým autistickým synom. Premiéra bola pre Juraja i jeho blízkych výnimočná nielen z hľadiska divadelného zážitku. V sobotu, pri prvej premiére, ho prišla podporiť jeho životná partnerka Zuzana Kanócz, ktorá sledovala každý jeho krok z hľadiska.
Premiéra inscenácie Etudy, Zuzana Kanócz a Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)
V nedeľu, pri druhej premiére, sa medzi hosťami objavili aj jeho rodičia. Pán Loj v slušivom dobre padnúcom obleku, ako vystrihnutý z katalógu. Pri bližsom pohľade do jeho tváre by ste ale podobu s hercom hľadali márne. Juraj sa na svojho tatina vôbec nepodobá. Výrazné črty, tmavé vlasy a charizmatický pohľad, ktoré u herca vynikajú, by ste u jeho otca totiž hľadali márne.
Premiéra inscenácie Etudy, Juraj Loj s rodičmi (Zdroj: Ján Zemiar)
Naopak, pri mame možno nájsť podobné črty – výraznejší nos, užšie pery a prenikavý pohľad. Tu by sa už dalo tipovať, po kom zdedil časť génov. A hoci sa Juraj na otca nepodobá, jedno je isté – má po svojom boku podporu najbližších, ktorí sú naňho určite veľmi hrdí.
