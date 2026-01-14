Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Veľké zmeny v divadle: Ďalšia herečka dostala výpoveď... Už majú za ňu náhradu!

Vilma Cibulková Zobraziť galériu (5)
Vilma Cibulková (Zdroj: TV Prima)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Divadelné zákulisie zažíva otras. Známa herečka po sérii problémov v jednom z divadiel skončila a vedenie už má za ňu pripravenú náhradu. Čo sa stalo a prečo padlo rýchle rozhodnutie?

V Slovenskom národnom divadle je už niekoľko týždňov poriadne dusno. Postarali sa o to výpovede od vedenia, ktoré rozohnili nejedného človeka. O svoje miesta prišli Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová a dobrovoľne odišla Táňa Pauhofová, pričom všetci sa mali dohodnúť na externej spolupráci. Neskôr sa k nim pridal aj ďalší renomovaný herec – Emil Horváth. A aj české divadelné prostredie zasiahla nečakaná zmena.

Herci vraj chceli vyraziť Jamricha aj Javorkovú a... TENTO vysypal Ťapákovej pred dvere SMETI! Prečítajte si tiež

Herci vraj chceli vyraziť Jamricha aj Javorkovú a... TENTO vysypal Ťapákovej pred dvere SMETI!

Herečka Vilma Cibulková, ktorá v poslednom období čelila zdravotným problémom aj viacerým pracovným komplikáciám, už nebude pokračovať v jednej zo svojich divadelných úloh, informuje portál Extra.cz. Vedenie sa totiž rozhodlo konať – a za známu herečku už má hotovú náhradu. Cibulková sa po medializovanom kolapse snažila situáciu upokojovať a verejnosti odkazovala, že nejde o nič vážne.

Napriek tomu sa však problémy nabaľovali a vyústili do rozhodnutia, ktoré herečku pripravilo o ďalšie angažmán. V divadle, kde účinkovala v hre Ružové svadby, sa rozhodli ďalej nečakať. Herečka svoje zdravotné ťažkosti dlhodobo vysvetľovala lymskou boreliózou, no v zákulisí sa podľa informácií z divadelného prostredia hovorilo o tom, že skutočný problém môže byť inde. V Strašnickom divadle nakoniec padlo rozhodnutie o ukončení spolupráce.

Väčšia dráma ako na javisku! Zo SND odchádza ďalšia herecká hviezda, Emil Horváth: Prečo končím Prečítajte si tiež

Väčšia dráma ako na javisku! Zo SND odchádza ďalšia herecká hviezda, Emil Horváth: Prečo končím

„Vilme Cibulkovej dali výpoveď a nahradili ju,“ uviedol pre spomínaný portál dôveryhodný zdroj blízky vedeniu divadla. Majiteľka divadla Ála Šebková sa k celej veci vyjadrovala veľmi zdržanlivo a konkrétne detaily odmietla komentovať. „Prepáčte, ale je to interná záležitosť. Chránim nás, divadlo, a v podstate aj pani Vilmu. Preto sa k tomu nebudem bližšie vyjadrovať,“ uviedla pre Extra.cz Ála Šebková. Isté však je, že predstavenie musí pokračovať.

 
 

Pôvodné plagáty s Cibulkovou síce ešte kolujú internetom, no na oficiálnych stránkach už figuruje nové meno. Do inscenácie nastupuje Světlana Nálepková. „Dnes som podpísala zmluvu. Míša s pani Álou ma oslovili s tým, že Vilma má nejaký problém. Aký, po tom som nepátrala. Nie je to moja vec,“ potvrdila herečka. „Povedali však, že sa s ňou dohodli, že už v hre nebude pokračovať.“ Nálepková súhlasila s prevzatím roly najmä preto, že divadlo má zazmluvnené množstvo predstavení po celej republike.

Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA! Prečítajte si tiež

Cibulková po psychickom KOLAPSE: V televízii dostala PADÁKA!

V novej úlohe sa pred divákmi predstaví prvýkrát koncom februára 2026, následne ju čaká séria predstavení, ktoré boli pôvodne odložené práve pre zdravotný stav Vilmy Cibulkovej.

Viac o téme: Vilma Cibulková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slávnostná premiéra filmu Štúr
Hanu Gregorovú premenili na zlú starenu a posadili na invalidný vozík: Čo jej to v Dunaji porobili?
Domáci prominenti
Fero Joke a Adela
Fero Joke poskytol Adele PRVÝ rozhovor po škandále: Tí chalani ma verejne popravili!
Domáci prominenti
FOTO Takto dnes vyzerá dcéra
Takto dnes vyzerá dcéra herečky Eleny Podzámskej: Z malej Radky je veľká krásavica
Domáci prominenti
Najväčšie poníženie Kamily Magálovej:
Najväčšie poníženie Kamily Magálovej: Všetci sa mi smiali... dnes mi tlieskajú!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Prominenti
Šatan a Országh pred ZOH: Chceme byť aktívni, agresívni, defenzíva musí byť priorita
Šatan a Országh pred ZOH: Chceme byť aktívni, agresívni, defenzíva musí byť priorita
Šport
Šatan o Ružičkovi: Zaslúži si druhú šancu, môže byť príkladom pre iných športovcov
Šatan o Ružičkovi: Zaslúži si druhú šancu, môže byť príkladom pre iných športovcov
Šport

Domáce správy

Minister školstva, vedy, výskumu,
Rok 2026 bude pre školstvo prelomovým, uviedol minister Drucker
Domáce
FOTO Šialená rýchlosť cestného piráta:
Šialená rýchlosť cestného piráta: Na Volve preletel cez mesto vo Veľkom Mederi 111 km/h
Domáce
Ilustračné foto
Ústavný súd posúdi ústavnosť vyhlášky Ministerstva hospodárstva o rozpočítavaní nákladov na teplo
Domáce
Podvod s daňovým bonusom v Humennom: Muž chcel nepravdivými údajmi získať vyše 4000 eur
Podvod s daňovým bonusom v Humennom: Muž chcel nepravdivými údajmi získať vyše 4000 eur
Humenné

Zahraničné

Dánske vojenské sily pózujú
Dánsko posilní vojenskú prítomnosť: Cvičenia v Grónsku začínajú už dnes
Zahraničné
Ilustračné foto
FBI prehľadala dom reportérky: Hľadali utajované dokumenty a zariadenia
Zahraničné
Ľudia si obzerajú miesto,
Izraelská armáda tvrdí, že pri utorkovej prestrelke zahynulo 6 militantov
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Kúpa Grónska by mohla Spojené štáty stáť až do 700 miliárd dolárov
Zahraničné

Prominenti

Vilma Cibulková
Veľké zmeny v divadle: Ďalšia herečka dostala výpoveď... Už majú za ňu náhradu!
Domáci prominenti
Julio Iglesias
Iglesias čelí vyšetrovaniu: Slávny spevák je obvinený zo sexuálneho napadnutia!
Zahraniční prominenti
3. univerzitný ples v
Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?
Domáci prominenti
Slávnostná premiéra filmu Štúr
Hanu Gregorovú premenili na zlú starenu a posadili na invalidný vozík: Čo jej to v Dunaji porobili?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Hostia hotela spali roky
Hostia hotela spali roky nad pokladom: Pod nádvorím sa ukrývalo niečo, čo archeológom vyrazilo dych!
Zaujímavosti
Zabudnite na vlhký byt
Zabudnite na vlhký byt a smradľavé oblečenie: TAKTO usušíte bielizeň bez zatuchnutého smradu! Nepotrebujete ani sušičku
Zaujímavosti
Riskol obyčajnú dražbu a
Riskol obyčajnú dražbu a trafil MEGAVÝHRU: Kúpil starý sklad a po otvorení prišiel ŠOK! Vnútri boli MILIÓNY
Zaujímavosti
Vedci simulovali novú pandémiu:
Vedci simulovali novú pandémiu: Vtáčia chrípka by sa medzi ľuďmi šírila RÝCHLEJŠIE než COVID! Hrozí globálna katastrofa?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!

Šport

Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
Nádherná predolympijská štafeta! Slovensko opäť v elitnej desiatke, dramatický súboj o víťazstvo
Nádherná predolympijská štafeta! Slovensko opäť v elitnej desiatke, dramatický súboj o víťazstvo
Biatlon
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
Muži
HK Nitra – HC Košice: Online prenos z atraktívneho zápasu 38. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HC Košice: Online prenos z atraktívneho zápasu 38. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Armádne technológie
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Umelá inteligencia
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Bezpečnosť
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Umelá inteligencia

Bývanie

Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia

Pre kutilov

Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pripravené na premenu? Takto budú vyzerať najkrajšie beauty looky na Beauty Balle
Móda
Pripravené na premenu? Takto budú vyzerať najkrajšie beauty looky na Beauty Balle
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šialená rýchlosť cestného piráta:
Domáce
Šialená rýchlosť cestného piráta: Na Volve preletel cez mesto vo Veľkom Mederi 111 km/h
ZMENY v energopomoci: Dostanú
Domáce
ZMENY v energopomoci: Dostanú ju aj TIETO byty! Komu po novom energopoukážka nepríde? Dôležitá je TÁTO suma
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý
Domáce
Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý a chudý! Polícia zverejnila VIDEO záhadného muža po útoku z Košíc
Dráma vo Veľkej Lomnici:
Domáce
Dráma vo Veľkej Lomnici: Muža napadli psy, zasahovala polícia aj veterinár! Obec bije na poplach

Ďalšie zo Zoznamu