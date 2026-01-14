Veľké zmeny v divadle: Ďalšia herečka dostala výpoveď... Už majú za ňu náhradu!

PRAHA - Divadelné zákulisie zažíva otras. Známa herečka po sérii problémov v jednom z divadiel skončila a vedenie už má za ňu pripravenú náhradu. Čo sa stalo a prečo padlo rýchle rozhodnutie?
V Slovenskom národnom divadle je už niekoľko týždňov poriadne dusno. Postarali sa o to výpovede od vedenia, ktoré rozohnili nejedného človeka. O svoje miesta prišli Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová a dobrovoľne odišla Táňa Pauhofová, pričom všetci sa mali dohodnúť na externej spolupráci. Neskôr sa k nim pridal aj ďalší renomovaný herec – Emil Horváth. A aj české divadelné prostredie zasiahla nečakaná zmena.
Herečka Vilma Cibulková, ktorá v poslednom období čelila zdravotným problémom aj viacerým pracovným komplikáciám, už nebude pokračovať v jednej zo svojich divadelných úloh, informuje portál Extra.cz. Vedenie sa totiž rozhodlo konať – a za známu herečku už má hotovú náhradu. Cibulková sa po medializovanom kolapse snažila situáciu upokojovať a verejnosti odkazovala, že nejde o nič vážne.
Napriek tomu sa však problémy nabaľovali a vyústili do rozhodnutia, ktoré herečku pripravilo o ďalšie angažmán. V divadle, kde účinkovala v hre Ružové svadby, sa rozhodli ďalej nečakať. Herečka svoje zdravotné ťažkosti dlhodobo vysvetľovala lymskou boreliózou, no v zákulisí sa podľa informácií z divadelného prostredia hovorilo o tom, že skutočný problém môže byť inde. V Strašnickom divadle nakoniec padlo rozhodnutie o ukončení spolupráce.
„Vilme Cibulkovej dali výpoveď a nahradili ju,“ uviedol pre spomínaný portál dôveryhodný zdroj blízky vedeniu divadla. Majiteľka divadla Ála Šebková sa k celej veci vyjadrovala veľmi zdržanlivo a konkrétne detaily odmietla komentovať. „Prepáčte, ale je to interná záležitosť. Chránim nás, divadlo, a v podstate aj pani Vilmu. Preto sa k tomu nebudem bližšie vyjadrovať,“ uviedla pre Extra.cz Ála Šebková. Isté však je, že predstavenie musí pokračovať.
Pôvodné plagáty s Cibulkovou síce ešte kolujú internetom, no na oficiálnych stránkach už figuruje nové meno. Do inscenácie nastupuje Světlana Nálepková. „Dnes som podpísala zmluvu. Míša s pani Álou ma oslovili s tým, že Vilma má nejaký problém. Aký, po tom som nepátrala. Nie je to moja vec,“ potvrdila herečka. „Povedali však, že sa s ňou dohodli, že už v hre nebude pokračovať.“ Nálepková súhlasila s prevzatím roly najmä preto, že divadlo má zazmluvnené množstvo predstavení po celej republike.
V novej úlohe sa pred divákmi predstaví prvýkrát koncom februára 2026, následne ju čaká séria predstavení, ktoré boli pôvodne odložené práve pre zdravotný stav Vilmy Cibulkovej.