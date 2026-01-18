Hlasuj za kráľovnú Beauty Ball! Dáš prednosť extravagantnej Sklenaříkovej či ligotavej Verešovej?

BRATISLAVA – Glamour, extravagantné outfity a hviezdne momenty! Plesovú sezónu otvoril na Bratislavskom hrade Beauty Ball 2026, kde hviezdy predviedli svoj štýl a eleganciu. Ale ktorá z nich si zaslúži titul Kráľovnej večera? Rozhodnúť môžeš práve ty!
Piatkový večer sa niesol v znamení luxusu, módy a spoločenských prekvapení. Hostia predviedli originálne a odvážne outfity, ktoré okamžite upútali pozornosť. Červený koberec sa stal miestom, kde každý krok, úsmev či extravagantný doplnok mohol rozhodnúť, kto si zaslúži titul Kráľovnej Beauty Ball 2026. Večer bol plný očakávania, glamour momentov a diskusií o tom, kto naozaj dominoval.Teraz je rad na tebe: hlasuj a vyber svoju favoritku! Kto si podľa teba odnesie korunku Beauty Ball 2026?
Miroslava Luberdová, modelka
Salma Hájek, začínajúca modelka, dcéra Zuzany Belohorcovej
Tereza Maxová, topmodelka
Katarína Očovanová, modelka
Kinga Puhová, modelka