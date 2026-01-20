Žraločia apokalypsa v Sydney: Štvrtý útok za 48 hodín! Voda je plná predátorov, úrady okamžite konajú

CANBERRA - V austrálskom štáte Nový Južný Wales dnes pokúsal surfistu žralok, napísal spravodajský web BBC s tým, že ide o štvrtý útok žraloka na východnom pobreží Austrálie za posledných 48 hodín.
K poslednému útoku žraloka došlo pri pobreží mesta Crescent Head. Žralok prehryzol surf a 39-ročný muž utrpel ľahké zranenia, je v nemocnici v stabilizovanom stave. Steve Pearce, šéf záchranárskej organizácie Surf Life Saving NSW, uviedol, že surfista mal „veľké šťastie, že neutrpel žiadne vážne zranenia“. „Dôrazne varujeme pred kúpaním či surfovaním v blízkosti ústia riek, pretože práve tam sa žraloky často zdržiavajú,“ povedal. „Ak je voda zakalená, dobre by som si rozmyslel, či do nej vôbec ísť,“ dodal.
K ďalším trom útokom žralokov došlo v posledných dvoch dňoch v Sydney. Podobne šťastne ako v prípade štvrtého útoku vyviazol v pondelok mladý surfista na pláži Dee Why v Sydney. Len o niekoľko hodín neskôr však žralok zaútočil na neďalekej pláži Manly a dvadsaťsedemročnému mužovi spôsobil zranenia s doživotnými následkami. V nedeľu utrpel na obľúbenej pláži v sydneyskom prístave vážne zranenia po útoku žraloka aj dvanásťročný chlapec. Podľa úradov zrejme útočili žraloky belavé. Všetky pláže na severe Sydney podľa polície zostanú do odvolania zatvorené.
Extrémne dažde vytvorili pre žraloky ideálne podmienky na lov
Útoky prišli po niekoľkých dňoch silných dažďov. Podľa šéfa polície štátu Nový Južný Wales Josepha McNultyho mohli tieto zrážky vytvoriť „ideálne podmienky“ pre útoky žralokov. Dážď totiž splachuje do mora živiny, ktoré žraloky priťahujú bližšie k pobrežiu.
Žralok belavý, ktorý žije v sladkej aj v slanej vode, patrí podľa Austrálskeho múzea medzi niekoľko málo druhov žralokov, ktoré môžu byť pre človeka nebezpečné. Databáza International Shark Attack File ho radí na tretie miesto medzi najnebezpečnejšie druhy z hľadiska smrteľných útokov. Vlani v novembri na odľahlej pláži v štáte Nový Južný Wales žralok belavý usmrtil ženu a vážne zranil muža.