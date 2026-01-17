Vodičku so zasneženým autom zastavila polícia: VIDEO z kontroly baví internet! Bola som lenivá, povedala

BRNO - Dopravní policajti zastavili v Brne vodičku, ktorá mala auto takmer celé pokryté snehom a ľadom. Na otázku, prečo si vozidlo neočistila, si ani nevymýšľala výhovorku a rovno sa s plačlivým hlasom priznala, že bola lenivá a plánovala ísť len krátku vzdialenosť.
O tom, že v zime treba oškrabať celé auto, sa predsvedčila vodička z Česka. Tá išla po frekventovanej Hradeckej ulici v Brne v zasneženom aute, oškrabanú mala len časť čelného skla. To si všimla policajná hliadka, ktorá vodičku zastavila.
"Vystúpte si z vozidla a ak máte nejakú škrabku, tak budete škrabať to okno," vyzval policajt prekvapenú vodičku a pripomenul jej, že auto by malo byť od snehu a ľadu očistené celé. Záznam z kamier zverejnila v piatok česká polícia. "No, tu máte nejaký priezor, tam ste si to asi odškrabala," okomentoval policajt malý priezor na bočnom okne auto. Na otázku, prečo si to celé neočistila, odpovedala stručne až s plačlivým hlasom: "Bola som lenivá, idem iba kúsok."
Český dopravný policajt Petr Matoušek v tejto súvislosti upozornil, že vzhľadom na aktuálne zimné počasie by mali vodiči pred jazdou venovať niekoľko minút dôkladnej príprave vozidla. Nestačí očistiť len čelné sklo – odstrániť treba aj sneh a ľad zo všetkých okien, kapoty, strechy a svetiel. Odletujúce kusy snehu môžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky a pri prudkom brzdení sa môže sneh zo strechy zosunúť na čelné sklo, čo môže vodiča na okamih úplne oslepiť.