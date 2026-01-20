Kúpi si Trump Grónsko násilím? Po hrozbe clami prichádza drsná reakcia! Brusel zvoláva mimoriadny summit

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump od európskych lídrov neočakáva, že sa budú príliš vzpierať voči jeho zámeru získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska. Informuje o tom agentúra AFP.
„Nemyslím si, že sa budú voči tomu príliš vzpierať. Musíme ho mať. Musia to mať za sebou,“ odpovedal Trump na otázku, čo plánuje povedať európskym lídrom, ktorí sa postavili proti jeho plánom v súvislosti s Grónskom. Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu avizoval, že ak sa zvýšenie amerických ciel voči niekoľkým európskym krajinám potvrdí, požiada o aktiváciu takzvaného nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý Európska únia doteraz nikdy nepoužila. Nástroj umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení. Lídri EÚ sa pre Trumpove hrozby zídu už vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli.
Trump hrozí Francúzsku uvalením ciel pre zámer neprijať pozvanie do Rady mieru
Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil zavedením 200-percentných ciel na francúzske víno a šampanské v reakcii na zámer Paríža odmietnuť jeho pozvanie do tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy. Informuje o tom agentúra AFP.
„Uvalím 200-percentné clo na jeho vína a šampanské. A on sa pridá. Ale nemusí sa pridať,“ vyhlásil Trump na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Zdroj blízky Macronovi v pondelok pre AFP uviedol, že Francúzsko „v tejto fáze nemá v úmysle dať kladnú odpoveď“ na Trumpovu ponuku. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení ozrejmilo, že charta Trumpovej Rady mieru „presahuje rámec Gazy“ a „vyvoláva vážne otázky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie zásad a štruktúry OSN, ktoré za žiadnych okolností nemožno spochybniť“.
Trump plánuje do Rady mieru zapojiť lídrov zo šesťdesiatich krajín sveta
Šéf Bieleho domu potvrdil, že do Rady mieru pozval aj ruského prezidenta Vladimira Putina. „Áno, bol pozvaný,“ uviedol Trump. Pozývacie listiny dostali okrem iných aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, talianska premiérka Giorgia Meloniová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či egyptský Abdal Fattáh Sísí. Spojené štáty oslovili približne 60 krajín. Pozvánka by mala platiť tri roky. Stále členstvo prezident Trump podmienil sumou jedna miliarda dolárov, on sám by mal doživotné predsedníctvo.
Rada je súčasťou jeho mierového plánu pre Pásmo Gazy, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas. Na jeho základe vstúpilo 10. októbra 2025 do platnosti prímerie v palestínskej enkláve, ktoré prerušilo dva roky trvajúcu vojnu. Zriadenie rady je súčasťou druhej fázy implementácie prímeria. Podľa Trumpovho plánu bude Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy.
Trump bude rokovať o Grónsku v Davose, Macron navrhol stretnutie v Paríži
Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že sa dohodol na stretnutí „rôznych strán“ o svojej snahe prevziať kontrolu nad Grónskom počas tohtotýždňového zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Informuje o tom agentúra AFP.
„Mal som veľmi dobrý telefonát s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem týkajúci sa Grónska,“ uviedol prezident na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že „súhlasil so stretnutím rôznych strán v Davose vo Švajčiarsku“.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zase šéfovi Bieleho domu ponúkol, že vo štvrtok môže usporiadať schôdzku Paríži. Vyplýva to zo snímok obrazovky z ich konverzácie, ktoré Trump pridal na svoju sieť Truth Social. „Po Davose môžem v utorok popoludní v Paríži zorganizovať stretnutie skupiny G7. Na neformálne rokovania môžem pozvať Ukrajincov, Dánov, Sýrčanov a Rusov,“ napísal Macron vo zverejnenej správe Trumpovi. Šéf Elyzejského paláca zároveň vyzval, aby si vo štvrtok dali v Paríži spoločnú večeru ešte predtým, ako sa vráti do USA.