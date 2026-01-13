Dve zdrvujúce správy v priebehu pár hodín: Slovenská medicína prišla o významných lekárov!

BRATISLAVA – V priebehu dvoch dní prišli dve smutné správy. Navždy nás opustili dvaja významní lekári a odborníci.
Po ťažkej chorobe zomrel 9. januára 2026 významný odborník, ktorý svoj profesionálny život zasvätil medicíne a starostlivosti o pacientov doc. MUDr. Martin Lučenič, PhD., primár Kliniky hrudníkovej chirurgie UNB a SZU Bratislava. Informovala o tom Lekárska Fakulta SZU.
„Pán primár bol uznávaným a rešpektovaným odborníkom, ktorý zanechal výraznú odbornú aj ľudskú stopu v slovenskej medicíne. Jeho odchod je veľkou stratou pre odbornú obec aj pre všetkých, ktorí mali česť s ním spolupracovať. Rodine, blízkym a kolegom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke,“ dodali.
Posledná rozlúčka sa bude konať v pondelok 19. januára 2026 o 13:15 v bratislavskom krematóriu.
O deň neskôr, 10. januára, nás opustil ďalší významný lekár, primár Oddelenia klinickej patológie a cytológie doc. MUDr. Karol Kajo. Od roku 2011 pôsobil v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, pričom funkciu primára Oddelenia klinickej patológie a cytológie (predtým Ústavu patológie Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o ) zastával od roku 2013. Zároveň bol výskumným pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.
„Svojou vysokou odbornosťou, ľudským prístupom a neúnavným nasadením významne prispel k odbornému i ľudskému formovaniu pracoviska. Jeho preferovanými odbornými oblasťami boli mammárna patológia a onkogynekologická patológia, v ktorých patril medzi rešpektované autority,“ uviedol Onkologický ústav sv. Alžbety.
O vysokom kredite pracoviska svedčia jeho bohaté prednáškové a publikačné aktivity, ako aj jeho záznamy a citačné ohlasy v databázach MEDLINE a SCOPUS. Bol autorom alebo spoluautorom množstva vedeckých a odborných publikácií a spoluriešiteľom viacerých grantových projektov APVV, VEGA a Ministerstva zdravotníctva SR. „Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., bol členom multidisciplinárnych tímov pre ochorenia prsníka a prostaty, členom Výboru Slovenskej spoločnosti patológov SLS a Výboru Slovenskej divízie International Academy of Pathology, ako aj členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS a Senologickej sekcie SGPS SLS. Aktívne sa zapájal do odborného života a vzdelávania na pregraduálnej aj postgraduálnej úrovni, čím výrazne prispieval k rozvoju mladších generácií lekárov,“ uviedla nemocncia.
„Ďakujeme doc. MUDr. Karolovi Kajovi, PhD., za jeho výnimočný a trvalý prínos pre Oddelenie patológie a cytológie, ako aj pre Onkologický ústav sv. Alžbety, ktorý formoval nielen ako primár, ale aj ako pedagóg a vedec,“ dodali.
Posledná rozlúčka s naším kolegom sa uskutoční 13. 1. 2026 o 13. hodine, v Dome smútku vo Vrútkach.