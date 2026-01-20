HANBA kráľovskej rodiny: Syn princeznej čelí 32 obvineniam... Uff, z tohto vám príde zle!

OSLO - Najstaršieho syna nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, ktorý sa vo februári postaví pred súd pre obvinenia zo znásilnenia štyroch žien, obvinili z ďalších závažných činov vrátane drogovej trestnej činnosti, oznámil v pondelok prokurátor Sturla Henriksbö. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Marius Borg Höiby, v súčasnosti 29-ročný muž, čelí 32 obvineniam vrátane znásilnenia a závažných sexuálnych trestných činov. Prokurátor Sturla Henriksbö v stanovisku zaslanom agentúre AFP uviedol, že v pondelok bola proti Höibymu vznesená ďalšia obžaloba, ktorá zahŕňa celkovo šesť bodov. Jedným z nich je „závažný drogový delikt“ z roku 2020, súvisiaci s 3,5 kilogramami marihuany. Höiby sa k trestnému činu priznal, uviedol prokurátor.
Problémový syn princeznej opäť v rukách POLÍCIE: Podozrenie z ĎALŠIEHO ZNÁSILNENIA!
Jeho advokátka Ellen Holager Andenaesová pre nórsku tlačovú agentúru NTB uviedla, že jej klient „jedného dňa prepravil marihuanu z bodu A do bodu B bez toho, aby za to dostal jediný cent“. Dva body obžaloby sa týkajú porušenia súdneho príkazu, zatiaľ čo tri ďalšie sa súvisia s dopravnými priestupkami za vysokú rýchlosť na motocykli, povedal Henriksbö.
„Dodatočná obžaloba bude teraz zaslaná okresnému súdu v Osle na posúdenie počas hlavného pojednávania, ktoré sa začne 3. februára,“ povedal. Marius Borg Höiby (28) sa Matte-Marit Höibyovej narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom, ktorý mala niekoľko rokov pred svojím sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Hoci je Höiby členom rodiny, nemá žiadny titul a nezastáva ani žiadnu verejnú funkciu.
Kráľovská rodina v HANBE: Syn korunnej princeznej je OBVINENÝ z vyše 30 TRESTNÝCH ČINOV!
Borg Höiby bol zadržaný 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Následne ho obvinili z ublíženia na zdraví vtedajšej priateľke.