Poponáhľajte sa, už nemáte veľa času: Na daň za vášho tátoša už máte iba pár dní, termín je teraz zhovievavejší

BRATISLAVA - Ak ste podnikateľ a využívate k tejto práci auto, vedzte, že už máte iba pár dní na každoročnú povinnosť. Podnikateľom totiž už ostáva len niekoľko dní na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daň musia zároveň aj uhradiť. Zákonný termín je každoročne stanovený na 31. januára, no tento rok sa posledná možná lehota posúva až na 2. februára, keďže koniec januára pripadá na víkend.

Ako upozorňuje tlačová správa spoločnosti Arval Slovakia, povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí používajú vozidlá na podnikateľské účely – bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby. "Tento zákonný termín sa týka všetkých, ktorí používajú vozidlá na podnikateľské účely – či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Čas sa kráti, preto odporúčam, aby podanie priznania nikto neodkladal na poslednú chvíľu," upozornil Ladislav Kaušic, finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia – lídra na trhu operatívneho lízingu.

Kedy táto povinnosť neplatí?

Výnimku majú podnikatelia, ktorí vozidlá nevlastnia, ale majú ich v operatívnom lízingu. V takom prípade daňová povinnosť prechádza na lízingovú spoločnosť, ktorá je zapísaná v technickom preukaze ako držiteľ vozidla. "Ak je auto v operatívnom lízingu, lízingová spoločnosť rieši daň za klienta. Existujú však aj situácie, kedy podnikateľ trvá na tom, aby bol v technickom preukaze vedený ako držiteľ on. V takomto prípade si musí daň zaplatiť sám," vysvetľuje Ladislav Kaušic. Pri finančnom lízingu už povinnosť úhrady dane zostáva na podnikateľovi.

Toto sú legislatívne novinky za rok 2025

Podnikatelia by si zároveň mali dať pozor na novinky platné od januára 2025. Do platnosti vstúpili zmeny v určení základu dane pre viaceré kategórie vozidiel, ktoré reflektujú európsku legislatívu a presnejšie zohľadňujú technické parametre. Niektoré elektromobily zároveň prišli o nulovú sadzbu dane a spresnili sa aj pravidlá pre nákladné vozidlá.

"Pre kategórie vozidiel L, M1 a N1, ktoré nie sú elektrické, sa ročné sadzby nemenia. Najväčšia zmena sa však týka ťažkých nákladných vozidiel a autobusov, kde sa sadzby prepočítavajú podľa presnejšej metodiky," približuje Kaušic.

Zrušila sa aj možnosť znižovania dane podľa veku vozidla. Po novom sa sadzba zvyšuje každé tri roky o 10 percent, maximálne do výšky 50 percent. Výnimku majú len prípojné vozidlá. Naopak, hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá majú nárok na 50-percentné zníženie dane.

Poponáhľajte sa, už nemáte veľa času: Na daň za vášho tátoša už máte iba pár dní, termín je teraz zhovievavejší
Poponáhľajte sa, už nemáte veľa času: Na daň za vášho tátoša už máte iba pár dní, termín je teraz zhovievavejší
Vrchol cynizmu: ICE agenti sa najskôr najedli v mexickej reštaurácii! Potom zadržali jej zamestnancov
La Niña dočasne spomalila otepľovanie, ale... Rok 2025 bol tretí najteplejší v histórii! Extrémy na každom kontinente
Desivá správa odhalila: Najväčšia európska atómová elektráreň v ohrození! Rusko plánuje na ňu útok

