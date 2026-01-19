Inšpekcia SŤAHUJE z trhu TIETO výrobky! FOTO Obsahujú ťažké kovy, nepoužívajte ich

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia varuje spotrebiteľov pred dvoma nebezpečnými výrobkami čínskeho pôvodu. Vpichový digitálny teplomer Power+TP101 a LED halloweenska maska JUMI obsahujú nadmernú koncentráciu olova a kadmia.
Nebezpečný teplomer
Prvým nebezpečným výrobkom, pred ktorým inšpekcia varuje, že "Vpichový digitálny teplomer Power+TP101", pôvodom z Číny. Ide o vpichový digitálny teplomer čiernej farby s červeným orámovaním. Na prednej strane výrobku sa nachádza LCD displej a štyri červené tlačidlá. Výrobok sa predáva zabalený v kartónovom obale. Na obale výrobku sú uvedené informácie o výrobcovi, dovozcovi, označenie CE a údaj umožňujúci identifikáciu výrobku. K výrobku je podľa SOI priložený písomný návod na použitie v štátnom jazyku.
Dôvodom nebezpečnosti je vážne riziko pre životné prostredie. "Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku (mimo priameho dosahu na kontakt s osobou) bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd). Nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie olova bola 36,8 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,1 % a nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie kadmia 0,104 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,01 %)," približuje inšpekcia.
Nebezpečná maska
Ďalším nebezpečným výrobkom, pred ktorým varuje SOI, je hračka "LED halloweenska maska JUMI®, Model: H-871472", pôvodom z Číny. Ide o LED halloweensku masku čiernej farby s káblikom zelenej farby. Výrobok pozostáva z LED masky a samostatného odpojiteľného napájacieho adaptéra. Výrobok sa predáva zabalený v priehľadnom plastovom obale, na ktorom sú uvedené informácie o výrobcovi, dovozcovi, označenie CE, údaj umožňujúci identifikáciu výrobku a bezpečnostné informácie v štátnom jazyku. K výrobku je priložený písomný návod na použitie v štátnom jazyku.
Aj v tomto prípade je dôvodom stiahnutia z trhu vážne riziko pre životné prostredie. "Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku (mimo priameho dosahu na kontakt s osobou) bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova a kadmia. Nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie olova je 42,8 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,1 % a nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie kadmia 0,113 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,01 %," informuje SOI.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovaným osobám prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečných výrobkov na trhu, k ich stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si niektorých z týchto výrobkov zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.