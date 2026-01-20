Nové pravidlá od roku 2026 uľahčia život rodičom: Pribudli dni plateného voľna, mnohí o tom ani netušia

BRATISLAVA - S príchodom januára 2026 sa pracovné prostredie na Slovensku stáva o niečo ústretovejším voči rodinám. Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom roka, priniesla dôležité zmeny v oblasti prekážok v práci. Tie reagujú na dlhodobú potrebu rodičov zladiť pracovné povinnosti s návštevami odborníkov, ktoré sa často nedajú vybaviť po pracovnej dobe.
Hlavným pilierom týchto zmien je nielen rozšírenie situácií, kedy je voľno platené, ale aj výrazná podpora pre osamelých rodičov. Ako vyplýva z informácií Národného inšpektorátu práce, zásadnou novinkou je rozšírenie sprevádzania rodinného príslušníka. Kým doteraz zákon v rámci plateného voľna v rozsahu siedmich dní za rok hovoril primárne o zdravotníckych zariadeniach, od roku 2026 sa tento nárok rozširuje aj na návštevy poradenských centier.
Podľa Národného inšpektorátu práce ide o reakciu na rastúcu potrebu odbornej pomoci pre deti. Ak teda rodič potrebuje sprevádzať neplnoleté dieťa do zariadenia poradenstva a prevencie na výkon odborných činností, má nárok na náhradu mzdy. Táto zmena sa opiera o školský zákon a zahŕňa široké spektrum odborníkov, od psychológov až po špeciálnych pedagógov.
Nadštandardná ochrana a podpora pre jednorodičov
Legislatíva v roku 2026 venuje osobitnú pozornosť situácii tzv. jednorodičov. Zákonník práce po novom definuje špecifické podmienky pre osamelých zamestnancov, ktorí sa starajú o dieťa do 15 rokov. Za osamelého sa podľa paragrafu 40 považuje zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, rozvedený alebo ovdovený.
Ak má takýto rodič dieťa zverené do výlučnej starostlivosti alebo sám vykonáva rodičovské práva, štát mu priznáva dvojnásobný počet dní voľna. K základným siedmim dňom na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi či do poradne získava ďalších sedem dní naviac. Celkovo tak môže takýto zamestnanec využiť až 14 dní plateného voľna za kalendárny rok, čo predstavuje výraznú finančnú aj časovú úľavu v náročnej životnej situácii.
Podmienky čerpania a zodpovednosť zamestnanca
Národný inšpektorát práce v súvislosti s týmito zmenami pripomína, že pri všetkých spomínaných prekážkach v práci platí základná podmienka: sprevádzanie musí byť nevyhnutné a príslušné úkony nesmú byť vykonateľné mimo pracovného času zamestnanca. Zamestnávateľ má právo požadovať potvrdenie o návšteve daného zariadenia.
Cieľom týchto úprav je podľa zákonodarcov posilniť dostupnosť systému poradenstva a prevencie pre každé dieťa a zároveň vytvoriť bezpečnejšiu sociálnu sieť pre tých, ktorí na výchovu dieťaťa zostali sami, čím sa modernizuje slovenský pracovný trh smerom k potrebám 21. storočia.