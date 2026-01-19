AKTUÁLNE Slovenskú političku Šubovú odviezla polícia v priamom prenose! Zásah kukláčov a domová prehliadka

BRATISLAVA - Predsedníčku Pirátskej strany Zuzanu Šubovú popoludní odviezla polícia. Od skorých ranných hodín v jej dome vykonávali domovú prehliadku. Informoval o tom predseda strany Demokrati Jaroslav Naď a podpredseda Juraj Šeliga.
Priamo pred domom Zuzany Šubovej na zásah polície upozornili predstavitelia strany Demokrati. Podľa slov Juraja Šeligu ide o „sprostú politickú pomstu.“ Šubová sa zaoberala kauzou okolo pochybného nakladania z peniazmi z Európskej únie určených na výstavbu a rekonštrukciu penziónov.
Šubovej mali na okná a dvere „búchať kukláči“ ráno okolo 6.30 hod. Následne v dome prebehla prehliadka, podľa Demokratov sa tak stalo preto, že niekto posielal bývalému riaditeľovi PPA Štefanovi Kissovi výhražné listy. Kiss je aktuálne šéfom finančnej správy.
Šeliga s Naďom zdôraznili, že Šubová bola kvôli tomu už niekoľkokrát vypovedať na polícii, kde odmietla, že by také niečo robila ona. Napriek tomu dnes u nej zasahovala polícia. Cieľom malo byť zaistenie mobilov, telefónov a tlačiarne.
Samotnú Šubovú počas priameho prenosu vysielaného Demokratmi odviedla polícia.
Šubová sa má budúci týždeň zúčastniť na verejnom vypočutí pred Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu. V minulosti bola funkcionárkou v PPA a opakovane kritizovala bývalého šéfa agentúry Kiss. Šubová v minulosti uviedla, že aj na základe jej zistení sa v roku 2023 uskutočnila policajná akcia Tajomník, počas ktorej bolo zadržaných viacero osôb vrátane Kissa.
Pirátska strana - Slovensko, ktorej Šubová šéfuje a Demokrati majú k sebe blízko. V roku 2024 sa v eurovoľbách Piráti vzdali kandidatúry v prospech Demokratov, krátko na to obe strany podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci.
