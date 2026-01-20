MIMORIADNY ONLINE Dva po sebe idúce raketové a dronové útoky na Kyjev! Hlásia výpadky prúdu i vody

KYJEV - Ruské sily v noci na utorok podnikli kombinovaný útok bezpilotnými lietadlami a raketami na ukrajinskú metropolu Kyjev. Starosta mesta Vitalij Kličko informoval, že pre útoky prerušili dodávky elektriny aj vody. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:15 Aktualizácia: Rusko spustilo druhú vlnu rakiet zameranú na Kyjev v rámci rozsiahleho útoku. Ruské sily spustili druhú vlnu rakiet smerom na ukrajinské hlavné mesto, varovalo Vzdušné vojsko okolo 6:30 ráno miestneho času.
Rusko útočilo na Kyjev dronmi aj raketami, hlásia výpadky prúdu i vody
Kličko na sociálnej sieti Telegram napísal, že výpadky spôsobil útok v oblasti na východnom brehu rieky Dneper. Zasiahnutá bola nebytová budova, pričom jedna osoba utrpela zranenia. Spravodajské kanály na Telegrame zverejnili fotografie viacerých zatemnených výškových bytových domov. Šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko uviedol, že Rusko zasiahlo sklad v dôsledku čoho zhorelo aj niekoľko áut.
Rusko denne podniká útoky, ktoré často cielia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia, pripomína DPA. Ukrajinu navyše zasiahla vlna mrazivého počasia a teploty v Kyjeve v noci klesajú až k mínus 15 stupňom Celzia.